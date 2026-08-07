Будуємо сильну громаду: Буданов долучився до соціальних проєктів на Київщині

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відвідав із робочим візитом Гатненську територіальну громаду на Київщині. Очільник ОП особисто ознайомився з розбудовою місцевої інфраструктури, інспектував соціальні об’єкти та підтримав ініціативи, спрямовані на підвищення безпеки та комфорту жителів.

Про це на своїй офіційній сторінці у Facebook повідомив голова Гатненської ОТГ Олександр Паламарчук, передає Новини.LIVE.

Буданов перевірив розвиток інфраструктури в Гатненській громаді

За словами Паламарчука, візит керівника Офісу президента дав змогу оцінити реалізацію місцевих ініціатив, адже розбудова захищеного простору та якісної інфраструктури — це фундаментальна основа для зміцнення українських громад та їхнього стійкого розвитку навіть в умовах повномасштабної війни.

Одним із ключових пунктів візиту став Гатненський ліцей. Кирилу Буданову презентували результати його капітального ремонту та сучасне укриття, яке забезпечує можливість організувати безперервний і безпечний освітній процес для дітей.

Окрему увагу під час поїздки приділили реалізованим і перспективним соціальним та інфраструктурним проєктам громади. Серед них — дитячий садок у Віті-Поштовій, новий парк у Юрівці, будівництво Центру безпеки у Віті-Поштовій, добудова дитячого садка та нового ЦНАПу в Гатному.

Читайте також:

Також в ході зустрічей було обговорено подальші плани розвитку. Йдеться, зокрема, про будівництво нових амбулаторій у Гатному та Віті-Поштовій, спорудження сучасного протирадіаційного укриття при сільській раді та створення реабілітаційного центру для ветеранів у Юрівці.

Як писали Новини.LIVE, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Україна змінює формат співпраці з партнерами у сфері оборони. За його словами, акцент поступово зміщується від отримання військової допомоги до спільного виробництва озброєння та розвитку оборонної промисловості. Також Буданов наголосив, що дипломатія має працювати не лише над постачанням зброї, а й над запуском нових спільних оборонних проєктів.

Також Буданов заявив, що ключовою умовою для припинення російського ракетного терору є посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що міжнародні партнери мають прискорити передачу Україні сучасних ракет і систем ППО, адже це допоможе захистити мирне населення від нових атак. Водночас Україна продовжує працювати над зміцненням власних спроможностей у сфері протиповітряної оборони.