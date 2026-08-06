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Головна Новини дня Буданов назвав головну умову для зупинки російського терору

Буданов назвав головну умову для зупинки російського терору

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2026 11:31
День жалоби на Київщині: Буданов звернувся до партнерів із закликом про ракети ППО
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

У День жалоби за жертвами російської ракетної атаки на Київщину керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія не зможе зламати українців ракетним терором. Він наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та закликав міжнародних партнерів активніше підтримувати Україну. За його словами, держава також працює над зміцненням власної системи ППО.

Про це Буданов написав у Telegram, передає Новини.LIVE.

Буданов пояснив, чому Україні потрібні ракети для ППО вже зараз

Буданов зазначив, що Росія намагається залякати українців ударами по мирному населенню та цивільній інфраструктурі. Водночас, за його словами, такі атаки лише підтверджують незмінність намірів ворога, але не здатні похитнути стійкість українського суспільства.

"Завдаючи руйнівних ударів по будинках, логістиці, складах, ворог марно сподівається нас зламати. Сліпа одержимість убивць натикається на головне — нашу непохитну стійкість і єдність", — написав Буданов.

Він підкреслив, що для повного припинення російського терору потрібні рішучі дії союзників.

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"Наші партнери мають розуміти: надання Україні ракет для ППО сьогодні — це збереження мирного життя на Заході. Ми також працюємо над зміцненням протиповітряної оборони власними силами. І рішення будуть", — наголосив керівник ОП.

Також Буданов додав, що Росія неодмінно відповість за кожне обірване життя, та висловив співчуття родинам загиблих.

Як писали Новини.LIVE, раніше Буданов заявив, що Україна поступово переходить від моделі отримання військової допомоги до спільного виробництва озброєння з міжнародними партнерами. За його словами, такий підхід дасть змогу зміцнити оборонну промисловість і забезпечити довгострокову безпеку держави. Він наголосив, що співпраця у сфері виробництва зброї є стратегічно важливою для України.

Також політичний експерт позитивно оцінив підхід Кирила Буданова до міжнародної політики, зазначивши, що його заяви звучать виважено та відповідають інтересам України. На його думку, акцент на рівноправному партнерстві та спільних проєктах із союзниками демонструє зрілу державницьку позицію. Експерт додав, що така риторика сприяє зміцненню довіри між Україною та її міжнародними партнерами.

Офіс президента ППО Кирило Буданов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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