День траура в Киевской области: Буданов обратился к партнерам с призывом о предоставлении ракет ПВО

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

В День траура по жертвам российской ракетной атаки на Киевскую область глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Россия не сможет сломить украинцев ракетным террором. Он подчеркнул необходимость усиления украинской противовоздушной обороны и призвал международных партнеров активнее поддерживать Украину. По его словам, государство также работает над укреплением собственной системы ПВО.

Об этом Буданов написал в Telegram, передает Новини.LIVE.

Буданов объяснил, почему Украине нужны ракеты для ПВО уже сейчас

Буданов отметил, что Россия пытается запугать украинцев ударами по мирному населению и гражданской инфраструктуре. В то же время, по его словам, такие атаки лишь подтверждают неизменность намерений врага, но не способны поколебать стойкость украинского общества.

"Нанося разрушительные удары по домам, логистике, складам, враг тщетно надеется сломить нас. Слепая одержимость убийц наталкивается на главное — нашу непоколебимую стойкость и единство", — написал Буданов.

Он подчеркнул, что для полного прекращения российского террора необходимы решительные действия союзников.

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"Наши партнеры должны понимать: предоставление Украине ракет для ПВО сегодня — это сохранение мирной жизни на Западе. Мы также работаем над укреплением противовоздушной обороны собственными силами. И решения будут", — подчеркнул глава ОП.

Также Буданов добавил, что Россия непременно ответит за каждую оборванную жизнь, и выразил соболезнования семьям погибших.

Как писали Новини.LIVE, ранее Буданов заявил, что Украина постепенно переходит от модели получения военной помощи к совместному производству вооружения с международными партнерами. По его словам, такой подход позволит укрепить оборонную промышленность и обеспечить долгосрочную безопасность государства. Он подчеркнул, что сотрудничество в сфере производства оружия является стратегически важным для Украины.

Также политический эксперт положительно оценил подход Кирилла Буданова к международной политике, отметив, что его заявления звучат взвешенно и соответствуют интересам Украины. По его мнению, акцент на равноправном партнерстве и совместных проектах с союзниками демонстрирует зрелую государственную позицию. Эксперт добавил, что такая риторика способствует укреплению доверия между Украиной и ее международными партнерами.