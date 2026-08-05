Взрывы в Киеве 5 августа: что сбила ПВО во время атаки

Последствия массированного удара РФ по Киеву 5 августа. Фото: REUTERS/Анатолий Степанов

В ночь на 5 августа Украина подверглась очередной массированной комбинированной атаке с применением баллистических ракет, противокорабельных ракет и более сотни беспилотников, среди которых были реактивные модели. Больше всего враг пытался нанести удар по Киевской области, но по состоянию на утро защитники неба смогли подавить и сбить 98 вражеских БПЛА.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Сколько ракет и дронов запустила Россия по Украине в ночь на 5 августа

Эпицентром вражеского удара на этот раз стала Киевская область. Для прорыва обороны враг запустил 115 беспилотных летательных аппаратов и 28 ракет морского и наземного базирования.

Из Курской и Брянской областей российские войска выпустили 24 баллистические ракеты из комплексов "Искандер-М" и "С-400". Кроме того, с территории Курской и Ростовской областей по территории Украины были нанесены удары четырьмя противокорабельными ракетами "Циркон" и "Оникс".

По предварительным подсчётам, по состоянию на 08:30 утра 5 августа на южном, восточном и северном направлениях защитники ликвидировали или успешно подавили 98 беспилотников. В то же время сбить ракеты не удалось. Среди сбитых аппаратов идентифицированы преимущественно реактивные «Shahed», а также дроны "Гербера", "Италмас" и имитационные ложные цели типа "Пародия".

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Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Несмотря на чрезвычайно высокую эффективность систем ПВО, избежать последствий массированного удара не удалось. Известно, что ракеты и 17 ударных дронов поразили в общей сложности 26 различных локаций. Еще в шести местах зафиксировано падение обломков уничтоженных вражеских целей.

Новини.LIVE сообщали, что Киев и область подверглись особенно интенсивным атакам. Всего за короткий промежуток времени по городу было выпущено около трех десятков ракет, взрывы от которых раздавались в большинстве районов.

При этом утренние обстрелы 5 августа привели к трагическим последствиям для транспортной инфраструктуры Броварского района, где непосредственно на железнодорожной платформе обнаружили тела погибших, а из-за чрезвычайной ситуации властям пришлось экстренно остановить движение поездов и эвакуировать граждан.

Кроме того, ночная атака уничтожила производственные и логистические объекты сети «Эпицентр» в столице и Калиновке, унеся жизнь одного работника и ранив ещё троих человек. Компания заявила, что из-за серьезных разрушений ей придется приостановить выпуск керамической плитки и полностью переориентировать свою деятельность.