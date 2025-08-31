РФ намагається нав’язати Заходу ілюзію своєї перемоги

Російські війська. Фото: Council on Foreign Relations

Аналітики відзначають, що Росія розгорнула масштабну інформаційну кампанію, метою якої є формування у західної аудиторії переконання, що перемога РФ у війні неминуча. Кремль активно використовує завищену статистику своїх успіхів, щоб створити враження швидкого просування на фронті.

Про це повідомляє ISW.

Кремль перебільшує свої успіхи на фронті

Начальник Генерального штабу Росії Валерій Герасимов 30 серпня заявив, що російські війська з березня 2025 року захопили 3500 квадратних кілометрів території та 149 населених пунктів. Аналітики ISW зазначають, що ці дані значно перебільшені, адже зібрані докази свідчать лише про приблизно 2346 квадратних кілометрів та 130 населених пунктів. На думку експертів, такі заяви є спробою маніпулювати громадською думкою на Заході.

"Кремль намагається переконати Захід, що Росія неминуче досягне своїх воєнних цілей на полі бою, щоб змусити Україну поступитися вимогам, а Захід — зменшити або припинити підтримку", — йдеться в аналітиці ISW.

Подібні заяви роблять і інші російські високопосадовці. Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов стверджував, що російські війська захоплюють від 600 до 700 км² щомісяця, хоча за оцінками ISW цей показник становить лише 440–500 км². Кремль активно оперує цифрами, створюючи ілюзію значних успіхів і приховуючи високі втрати.

Аналітики ISW наголошують, що будь-яка об’єктивна оцінка бойових дій має враховувати не лише темпи просування, але й ціну, яку Росія платить за кожен здобутий кілометр. Статистика Кремля ігнорує масштабні втрати, що спотворює реальну картину на полі бою. Таким чином, кампанія Кремля є частиною спроби підтримати стару ідею про нібито неминучість російської перемоги, яка не відповідає дійсності.

