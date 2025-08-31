Российские войска. Фото: Council on Foreign Relations

Аналитики отмечают, что Россия развернула масштабную информационную кампанию, целью которой является формирование у западной аудитории убеждения, что победа РФ в войне неизбежна. Кремль активно использует завышенную статистику своих успехов, чтобы создать впечатление быстрого продвижения на фронте.

Об этом сообщает ISW.

Кремль преувеличивает свои успехи на фронте

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска с марта 2025 года захватили 3500 квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Аналитики ISW отмечают, что эти данные значительно преувеличены, ведь собранные доказательства свидетельствуют лишь о примерно 2346 квадратных километрах и 130 населенных пунктах. По мнению экспертов, такие заявления являются попыткой манипулировать общественным мнением на Западе.

"Кремль пытается убедить Запад, что Россия неизбежно достигнет своих военных целей на поле боя, чтобы заставить Украину уступить требованиям, а Запад — уменьшить или прекратить поддержку", — говорится в аналитике ISW.

Подобные заявления делают и другие российские высокопоставленные чиновники. Министр обороны РФ Андрей Белоусов утверждал, что российские войска захватывают от 600 до 700 км² ежемесячно, хотя по оценкам ISW этот показатель составляет лишь 440-500 км². Кремль активно оперирует цифрами, создавая иллюзию значительных успехов и скрывая высокие потери.

Аналитики ISW отмечают, что любая объективная оценка боевых действий должна учитывать не только темпы продвижения, но и цену, которую Россия платит за каждый добытый километр. Статистика Кремля игнорирует масштабные потери, что искажает реальную картину на поле боя. Таким образом, кампания Кремля является частью попытки поддержать старую идею о якобы неизбежности российской победы, которая не соответствует действительности.

