Трамп назвав Росію "паперовим тигром" — у Кремлі відреагували

Дмитро Пєсков. Фото: Getty Images

У Москві відреагували на слова американського президента Дональда Трампа, який назвав Росію "паперовим тигром". Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін цінує зусилля Білого дому врегулювати конфлікт.

Про це він сказав у інтерв'ю росЗМІ.

Реакція Кремля на заяву Трампа

Пєсков заявив, що Росія продовжує діалог зі США та високо оцінює налаштованість Трампа на досягнення миру в Україні. При цьому критичні висловлювання президента США він фактично проігнорував, за винятком згадки про "паперового тигра".

"Росія ніяк не тигр, Росія все ж таки більше асоціюється з ведмедем. Паперових ведмедів не буває. Росія — справжній ведмідь. Путін неодноразово і з різними емоціями описував нашого ведмедя. Тут нічого паперового немає", — висловився речник Путіна.

За словами Пєскова, за заявами Трампа стоять передусім економічні інтереси США — прагнення продавати більше нафти й газу. Він також припустив, що на позицію американського лідера могла вплинути зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Пєсков додав, що телефонна розмова між Путіним і Трампом наразі не запланована, однак може відбутися в будь-який момент. Він також підкреслив, що лідери звертаються один до одного на "ти" і підтримують теплі стосунки.

Нагадаємо, після зустрічі із Зеленським американський президент заявив, що Україна може повернути кордони 1991 року. Для цього, за словами Трампа, необхідна підтримка НАТО та Євросоюзу.

Крім того, республіканський конгресмен США Джо Вілсон заявив, що Трамп прагне встановити мир в той час, як Путін хоче "відновити" СРСР.