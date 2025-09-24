Трамп назвал Россию "бумажным тигром" - в Кремле отреагировали

Дмитрий Песков. Фото: Getty Images

В Москве отреагировали на слова американского президента Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром". Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин ценит усилия Белого дома урегулировать конфликт.

Об этом он сказал в интервью росСМИ.

Реклама

Читайте также:

Реакция Кремля на заявление Трампа

Песков заявил, что Россия продолжает диалог с США и высоко оценивает настрой Трампа на достижение мира в Украине. При этом критические высказывания президента США он фактически проигнорировал, за исключением упоминания о "бумажном тигре".

"Россия никак не тигр, Россия все же больше ассоциируется с медведем. Бумажных медведей не бывает. Россия — настоящий медведь. Путин неоднократно и с разными эмоциями описывал нашего медведя. Здесь ничего бумажного нет", — высказался спикер Путина.

По словам Пескова, за заявлениями Трампа стоят прежде всего экономические интересы США — стремление продавать больше нефти и газа. Он также предположил, что на позицию американского лидера могла повлиять встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Песков добавил, что телефонный разговор между Путиным и Трампом пока не запланирован, однако может состояться в любой момент. Он также подчеркнул, что лидеры обращаются друг к другу на "ты" и поддерживают теплые отношения.

Напомним, после встречи с Зеленским американский президент заявил, что Украина может вернуть границы 1991 года. Для этого, по словам Трампа, необходима поддержка НАТО и Евросоюза.

Кроме того, республиканский конгрессмен США Джо Уилсон заявил, что Трамп стремится установить мир в то время, как Путин хочет "восстановить" СССР.