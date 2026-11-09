Спікер російського лідера Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Речник Кремля Дмитро Пєсков 9 листопада заявив, що Україна нібито вже стала іншою державою з географічної точки зору, а територіальні зміни назвав очевидними. Так представник російського диктатора Володимира Путіна відреагував на слова президента США Дональда Трампа про можливу зміну кордонів України після укладення мирної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

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Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Пєсков говорив про території України

Представник Кремля, коментуючи нещодавню заяву Трампа, спочатку порадив журналістам звернутися за роз'ясненнями безпосередньо до президента США.

Пізніше він все ж озвучив позицію Москви щодо територіального питання.

"Що стосується форми України, то з географічної точки зору це вже інша країна. Реалії на землі очевидні, навряд чи хтось може їх заперечувати", — заявив речник Кремля.

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Пєсков, ймовірно, мав на увазі окуповані Росією території. Наразі російські війська тимчасово окупували Крим, частково Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Всі ці регіони вже незаконно внесені в Конституцію РФ. При цьому Херсонську та Запорізьку області Росія внесла в Конституцію, не контролюючи обласні центри Херсон та Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 7 листопада президенти Туреччини та США Реджеп Таїп Ердоган і Дональд Трамп обговорили завершення війни в Україні. Турецький лідер висловив сподівання на активізацію дипломатичних зусиль. Він також запевнив, що Анкара продовжить сприяти діалогу між Києвом і Москвою.

Також Новини.LIVE писав, що Трамп заявив про готовність України та Росії до переговорів щодо завершення війни. Президент США також розповів про телефонні контакти, пов'язані з можливим мирним врегулюванням. За його словами, обидві сторони зацікавлені в досягненні домовленостей.