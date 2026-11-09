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Кремль прокомментировал намек Трампа на изменение границ Украины

Ua ru
9 ноября 2026 14:45
Песков назвал очевидными территориальные изменения в Украине российские СМИ
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Фото: российские СМИ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 9 ноября заявил, что Украина якобы уже стала другой страной с географической точки зрения, а территориальные изменения назвал очевидными. Так представитель российского диктатора Владимира Путина отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о возможном изменении границ Украины после заключения мирного соглашения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские СМИ.

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Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Песков говорил о территориях Украины

Представитель Кремля, комментируя недавнее заявление Трампа, сначала посоветовал журналистам обратиться за разъяснениями непосредственно к президенту США.

Позже он все же озвучил позицию Москвы по территориальному вопросу.

"Что касается формы Украины, то с географической точки зрения это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", — заявил пресс-секретарь Кремля.

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Песков, вероятно, имел в виду оккупированные Россией территории. В настоящее время российские войска временно оккупировали Крым, частично Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Все эти регионы уже незаконно внесены в Конституцию РФ. При этом Херсонскую и Запорожскую области Россия внесла в Конституцию, не контролируя областные центры Херсон и Запорожье.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 7 ноября президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили завершение войны в Украине. Турецкий лидер выразил надежду на активизацию дипломатических усилий. Он также заверил, что Анкара продолжит содействовать диалогу между Киевом и Москвой.

Также Новини.LIVE писал, что Трамп заявил о готовности Украины и России к переговорам по завершению войны. Президент США также рассказал о телефонных контактах, связанных с возможным мирным урегулированием. По его словам, обе стороны заинтересованы в достижении договоренностей.

граница Дональд Трамп Украина Дмитрий Песков мирные переговоры
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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