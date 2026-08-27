Нова мобілізація в РФ: розвідка розкрила плани на 600 тисяч осіб

Кремлівський диктатор Володимир Путін спілкується з військовими. Фото: росЗМІ

Щоб перекрити дефіцит живої сили, Росія готує нову хвилю призову на 2026–2027 роки. До лав окупантів залучать 600 тисяч росіян, зокрема переписані закони дозволять мобілізувати навіть ув'язнених жінок та засуджених за тяжкі злочини. Українська розвідка повідомляє, що Москва розширює обмеження для ухилянтів і вводить також нові квоти для силовиків.

Про це Новини.LIVE повідомляє, посилаючись на дані розвідки, які опублікували на сайті Офіса Президента України.

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Російські війська зазнають шалених втрат на фронті

Спільні дані ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки України вказують, що Москва змушена йти на такий крок через втрату ініціативи на фронті та критичну нестачу добровольців. Статистика свідчить, що рекрутинг не встигає за втратами. Так за перші сім місяців цього року контракт підписали 232 тисячі росіян, тоді як із лав армії вибуло близько 240 тисяч окупантів, із яких щонайменше 140 тисяч становлять безповоротні втрати.

Росіяни вже неохоче підписують бойові контракти

Звична база для рекрутингу в Росії вичерпується, бо кількість боржників, мігрантів та ув'язнених скоротилася на третину, а спроба масово залучити студентів виявилася провальною.

Через це у регіонах фіксують різке падіння показників набору, найгірша ситуація з рекрутингом наразі у Дагестані, Орловській та Володимирській областях. На Кургані плани з контрактної мобілізації виконують ледь на 57–69%, а у Волгоградській області кількість охочих воювати впала на 40%.

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В Кремлі змінюють закони для нової хвилі мобілізації

Щоб придушити опір, влада розширює повноваження силовиків та запроваджує електронні повістки. Ухилянтів від війни каратимуть фінансово та юридично: їм заборонять виїзд за кордон, продаж нерухомості, отримання позик, керування авто та користування банківськими рахунками. Крім того, на підприємствах масово створюють відділи військового обліку, для яких станом на кінець липня вже відкрито понад 2,5 тисячі вакансій.

В Росії будуть мобілізовувати навіть серйозних злочинців

Кремль уже змінює законодавство, дозволяючи відправляти на війну ув'язнених жінок та осіб із непогашеними судимістями за 11 тяжкими статтями Кримінального кодексу РФ.

Йдеться про злочинців, засуджених за бандитизм, незаконну міграцію, а також контрабанду зброї, наркотиків та радіоактивних речовин. Одночасно готуються спеціальні мобілізаційні квоти для співробітників силових відомств, зокрема Слідчого комітету, МВС та пенітенціарної служби.

Поповнення планують відправляти на доукомплектування виснажених боями частин та новостворених підрозділів після короткого вишколу тривалістю від 15 до 60 діб. Частину новобранців можуть тренувати на полігонах у Білорусі.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що колосальні втрати на полі бою в Україні змушують Москву шукати найманців за кордоном. Проте глава британського Міноборони Джон Гілібе заявляв, що утримати чисельність окупаційного угруповання Кремлю навряд чи вдасться.

Ознаки прихованої підготовки до мобілізаційних заходів фіксують уже давно і всередині самої РФ. Нещодавно група офіцерів із Санкт-Петербурга вирушила до Калінінградської області для кураторства навчань із цивільним населенням на випадок масового призову.

Крім того, за спостереженнями руху партизанів "АТЕШ" від 22 серпня, спеціальні комісії розпочали інспектувати великі російські навчальні центри, зокрема Кадамовський під Ростовом та підмосковне Алабіно, перевіряючи їхню спроможність прийняти й розмістити великі потоки новобранців.

Тим часом в Кремлі попри численні заяви розвідок та підтверджені факти наразі публічно відкидають плани масового поповнення війська. Постпред РФ при ООН Василь Небензя запевнив у відсутності таких намірів просто зараз, але й натякнув, що повернення до питання мобілізації можливе після голосування на виборах до Держдуми.