Втрати РФ на фронті перевищують мобілізацію — Джон Гілі розкрив деталі

Росія зазнає таких масштабних втрат у війні проти України, що змушена активніше залучати іноземних військових. Без нової хвилі мобілізації Кремлю буде дедалі складніше підтримувати чисельність своєї армії.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на полях Мюнхенської конференції з безпеки в інтерв'ю Bloomberg News, пише Новини.LIVE.

Гілі висловився про мобілізацію та втрати РФ

За словами Гілі, Москва змушена залучати тисячі громадян Індії, Пакистану, Непалу, Куби, Нігерії та Сенегалу, щоб компенсувати значні бойові втрати. Він наголосив, що багатьох із них вербують обманом. Також міністр зазначив, що нині на боці Росії воюють близько 17 тисяч військовослужбовців із Північної Кореї.

Водночас під час конференції міністр оборони України Михайло Федоров поінформував європейських колег, що за останні два місяці втрати російського війська значно перевищили темпи його поповнення. За його словами, до літа Україна планує збільшити щомісячні втрати РФ приблизно до 50 тисяч військових.

За оцінками західних посадовців, такі масштаби втрат ускладнять для Кремля можливість утримувати чисельність армії без оголошення нової хвилі мобілізації. Вони вказують, що це створює додаткові ризики для очільника Кремля Володимир Путін, адже попередній призов 300 тисяч резервістів у 2022 році спричинив суспільне невдоволення та масовий виїзд чоловіків із країни.

Як повідомляє Bloomberg, лише минулого тижня Росія втратила на 9 тисяч військових більше, ніж змогла мобілізувати протягом січня. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на конференції заявив, що за перший місяць року кількість загиблих росіян склала близько 30 тисяч осіб.

За даними західних чиновників, у грудні минулого року середні щоденні втрати армії РФ становили близько 1130 військових, а загальна кількість убитих та поранених за рік сягнула приблизно 415 тисяч осіб. У 2024 році цей показник зріс до 430 тисяч солдатів.

Сукупні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення, за офіційними підрахунками, перевищили 1,2 мільйона осіб. Зокрема, з 24 лютого 2022 року по 16 лютого 2026 року бойові втрати РФ становлять близько 1 254 450 військових, із них 1180 — лише за останню добу.

У Росії офіційні дані про кількість загиблих не оприлюднюють. Водночас Путін та його "високопоставлені генерали", як зазначає Bloomberg, стверджують, що втрати РФ у війні проти України нібито є значно меншими за українські.

"Західні чиновники вважають ймовірним, що Росія зможе підтримувати свої бойові дії в Україні протягом 2026 року завдяки рекрутинговим кампаніям, промисловому виробництву та підтримці з боку інших країн, таких як Китай", — додає видання.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про втрати росіян на фронті в січні.

А також стало відомо, що українські дрони ліквідували солдатів Нігерїі, які воювали на боці окупантів.