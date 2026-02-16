Потери РФ на фронте превышают мобилизацию - Джон Гили раскрыл детали

Джон Хили. Фото: Reuters

Россия несет такие масштабные потери в войне против Украины, что вынуждена активнее привлекать иностранных военных. Без новой волны мобилизации Кремлю будет все сложнее поддерживать численность своей армии.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили на полях Мюнхенской конференции по безопасности в интервью Bloomberg News, пишет Новини.LIVE.

Хили высказался о мобилизации и потерях РФ

По словам Гили, Москва вынуждена привлекать тысячи граждан Индии, Пакистана, Непала, Кубы, Нигерии и Сенегала, чтобы компенсировать значительные боевые потери. Он отметил, что многих из них вербуют обманом. Также министр отметил, что сейчас на стороне России воюют около 17 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

В то же время во время конференции министр обороны Украины Михаил Федоров проинформировал европейских коллег, что за последние два месяца потери российского войска значительно превысили темпы его пополнения. По его словам, к лету Украина планирует увеличить ежемесячные потери РФ примерно до 50 тысяч военных.

По оценкам западных чиновников, такие масштабы потерь усложнят для Кремля возможность удерживать численность армии без объявления новой волны мобилизации. Они указывают, что это создает дополнительные риски для главы Кремля Владимира Путина, ведь предыдущий призыв 300 тысяч резервистов в 2022 году вызвал общественное недовольство и массовый выезд мужчин из страны.

Как сообщает Bloomberg, только на прошлой неделе Россия потеряла на 9 тысяч военных больше, чем смогла мобилизовать в течение января. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на конференции заявил, что за первый месяц года количество погибших россиян составило около 30 тысяч человек.

По данным западных чиновников, в декабре прошлого года средние ежедневные потери армии РФ составляли около 1130 военных, а общее количество убитых и раненых за год достигло примерно 415 тысяч человек. В 2024 году этот показатель вырос до 430 тысяч солдат.

Совокупные потери России с начала полномасштабного вторжения, по официальным подсчетам, превысили 1,2 миллиона человек. В частности, с 24 февраля 2022 года по 16 февраля 2026 года боевые потери РФ составляют около 1 254 450 военных, из них 1180 — только за последние сутки.

В России официальные данные о количестве погибших не обнародуют. В то же время Путин и его "высокопоставленные генералы", как отмечает Bloomberg, утверждают, что потери РФ в войне против Украины якобы значительно меньше украинских.

"Западные чиновники считают вероятным, что Россия сможет поддерживать свои боевые действия в Украине в течение 2026 года благодаря рекрутинговым кампаниям, промышленному производству и поддержке со стороны других стран, таких как Китай", — добавляет издание.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о потерях россиян на фронте в январе.

А также стало известно, что украинские дроны ликвидировали солдат Нигерии, которые воевали на стороне оккупантов.