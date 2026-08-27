Новая мобилизация в РФ: разведка раскрыла планы на 600 тысяч человек

Кремль призовет 600 тысяч после выборов: ГУР уличило подготовку
Чтобы перекрыть дефицит живой силы, Россия готовит новую волну призыва на 2026-2027 годы. В ряды оккупантов привлекут 600 тысяч россиян, в частности, переписанные законы позволят мобилизовать даже заключенных женщин и осужденных за тяжкие преступления. Украинская разведка сообщает, что Москва расширяет ограничения для уклоняющихся и вводит новые квоты для силовиков.
Об этом Новини.LIVE сообщает, ссылаясь на данные разведки, опубликованные на сайте Офиса Президента Украины.
Российские войска несут бешеные потери на фронте
Общие данные ГУР МО и Службы внешней разведки Украины указывают, что Москва вынуждена идти на такой шаг из-за утраты инициативы на фронте и критической нехватки добровольцев. Статистика свидетельствует, что рекрутинг не успевает за потерями. Так, за первые семь месяцев этого года контракт подписали 232 тысячи россиян, в то время как из рядов армии выбыло около 240 тысяч оккупантов, из которых не менее 140 тысяч составляют безвозвратные потери.
Россияне уже неохотно подписывают боевые контракты
Обычная база для рекрутинга в России исчерпывается, так как количество должников, мигрантов и заключенных сократилось на треть, а попытка массово привлечь студентов оказалась провальной.
Поэтому в регионах фиксируют резкое падение показателей набора, худшая ситуация с рекрутингом в Дагестане, Орловской и Владимирской областях. На Кургане планы по контрактной мобилизации выполняют едва на 57–69%, а в Волгоградской области количество желающих воевать упало на 40%.
Внутренние документы РФ подтверждают, что антивоенные настроения иногда достигают 69%.
В Кремле изменяют законы для новой волны мобилизации
Чтобы подавить сопротивление, власти расширяют полномочия силовиков и внедряют электронные повестки. Уклоняющихся от войны будут наказывать финансово и юридически: им запретят выезд за границу, продажа недвижимости, получение ссуд, управление авто и пользование банковскими счетами. Кроме того, на предприятиях массово создают отделы военного учета, для которых на конец июля уже открыто более 2,5 тысяч вакансий.
В России будут мобилизовывать даже серьезных преступников
Кремль уже меняет законодательство, позволяя отправлять на войну заключенных женщин и лиц с непогашенными судимостью по 11 тяжким статьям Уголовного кодекса РФ.
Речь идет о преступниках, осужденных за бандитизм, незаконную миграцию, а также контрабанду оружия, наркотиков и радиоактивных веществ. Одновременно готовятся специальные мобилизационные квоты для сотрудников силовых ведомств, в частности, Следственного комитета, МВД и пенитенциарной службы.
Пополнение планируют отправлять на доукомплектование истощенных боями частей и вновь подразделений после короткой выучки продолжительностью от 15 до 60 суток. Часть новобранцев могут тренировать на полигонах в Беларуси .
Новини.LIVE сообщали ранее, что колоссальные потери на поле боя в Украине заставляют Москву искать наемников за границей. Однако глава британского Минобороны Джон Гилибе заявлял, что удержать численность оккупационной группировки Кремля вряд ли получится.
Признаки скрытой подготовки к мобилизационным мерам фиксируют уже давно и внутри самой РФ. Недавно группа офицеров из Санкт-Петербурга отправилась в Калининградскую область для кураторства учений с гражданским населением на случай массового призыва.
Кроме того, по наблюдениям движения партизан "АТЕШ" от 22 августа, специальные комиссии начали инспектировать крупные российские учебные центры, в частности, Кадамовский под Ростовом и подмосковное Алабино, проверяя их способность принять и разместить крупные потоки новобранцев.
Между тем в Кремле, несмотря на многочисленные заявления разведок и подтвержденные факты, публично отвергают планы массового пополнения войска . Постпред РФ при ООН Василий Небензя заверил в отсутствии таких намерений прямо сейчас, но и намекнул, что возвращение к вопросу мобилизации возможно после голосования на выборах в Госдуму.