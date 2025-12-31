Нардеп заявив про репутаційні втрати України через корупцію

Слідчі дії НАБУ. Фото: НАБУ

Народний депутат Юрій Камельчук заявив, що корупційні підозри щодо парламентарів болісно б’ють по репутації України за кордоном. За його словами, особливо складно пояснювати ситуацію тим депутатам, які брали участь у міжнародних делегаціях і міжпарламентських групах дружби.

Про це Юрій Камельчук висловився в ефірі Вечір.LIVE.

Камельчук зазначив, що будь-які антикорупційні розслідування та притягнення до відповідальності негативно впливають на імідж держави, адже Верховна Рада є представницьким органом. Після скандалів народним депутатам стає важко дивитися в очі міжнародним колегам і пояснювати, що відбувається в українській політиці.

Він також наголосив, що отримання вигоди за голосування є прямим злочином і не може бути виправдане чи узаконене. За його словами, лобіювання має відбуватися виключно у правовий спосіб, через офіційні механізми, а не через хабарі чи збори коштів за ухвалення конкретних рішень.

"Можна лише запобігати цьому, наприклад, через підвищення заробітних плат відповідних посадовців, які приймають важливі рішення. Але і відповідний контроль діяльності цих посадовців не раз на рік, не якоюсь підконтрольною формальною наглядовою радою, чи учасниками наглядової ради, які працюють за кордоном і ніколи не приїжджають. Нас же за нашими державними підприємствами наглядають часто іноземці, які за час війни жодного разу не відвідали Україну", — зауважив Юрій Камельчук.

Камельчук наголосив на необхідності повернення інституційності не лише Верховній Раді, а й наглядовим радам, які мають реально працювати. Він підтримав ідею обов’язкового декларування доходів для членів наглядових рад, радників Офісу президента, міністрів та їхніх позаштатних радників.

За його словами, ці люди мають доступ до ухвалення рішень і повинні звітувати перед суспільством про свої доходи, витрати та спосіб життя. Нардеп підкреслив, що в державі не повинно бути осіб, які перебувають поза законом.

"Це ненормальна ситуація, що хтось у нас знаходиться поза законом. Відносно боротьби з корупцією в Верховній Раді, ну тут крім совісті і активнішої роботи правоохоронних органів важко щось сказати. Справді починається все набагато раніше, на етапі відбору людей, пошуку розуміння їхніх цінностей і перевірки до того, як вони стануть кандидатами, а не після того, як вони вже стали зареєстрованими, проголосували і почали працювати", — наголосив Камельчук.

Нагадаємо, окремо про корупційні скандали в Україні висловився Володимир Зеленський.

Нещодавно САП та НАБУ викрили масштабну корупційну схему до якої були залучені нардепи Верховної Ради.