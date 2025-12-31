Нардеп заявил о репутационных потерях Украины из-за коррупции

Следственные действия НАБУ. Фото: НАБУ

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что коррупционные подозрения в отношении парламентариев болезненно бьют по репутации Украины за рубежом. По его словам, особенно сложно объяснять ситуацию тем депутатам, которые принимали участие в международных делегациях и межпарламентских группах дружбы.

Об этом Юрий Камельчук высказался в эфире Вечер.LIVE.

Камельчук отметил, что любые антикоррупционные расследования и привлечения к ответственности негативно влияют на имидж государства, ведь Верховная Рада является представительным органом. После скандалов народным депутатам становится трудно смотреть в глаза международным коллегам и объяснять, что происходит в украинской политике.

Он также подчеркнул, что получение выгоды за голосование является прямым преступлением и не может быть оправдано или узаконено. По его словам, лоббирование должно происходить исключительно правовым способом, через официальные механизмы, а не через взятки или сборы средств за принятие конкретных решений.

"Можно только предотвращать это, например, через повышение заработных плат соответствующих должностных лиц, которые принимают важные решения. Но и соответствующий контроль деятельности этих должностных лиц не раз в год, не каким-то подконтрольным формальным наблюдательным советом, или участниками наблюдательного совета, которые работают за границей и никогда не приезжают. Нас же за нашими государственными предприятиями наблюдают часто иностранцы, которые за время войны ни разу не посетили Украину", — отметил Юрий Камельчук.

Камельчук отметил необходимость возвращения институциональности не только Верховной Раде, но и наблюдательным советам, которые должны реально работать. Он поддержал идею обязательного декларирования доходов для членов наблюдательных советов, советников Офиса президента, министров и их внештатных советников.

По его словам, эти люди имеют доступ к принятию решений и должны отчитываться перед обществом о своих доходах, расходах и образе жизни. Нардеп подчеркнул, что в государстве не должно быть лиц, которые находятся вне закона.

"Это ненормальная ситуация, что кто-то у нас находится вне закона. Касательно борьбы с коррупцией в Верховной Раде, ну тут кроме совести и более активной работы правоохранительных органов трудно что-то сказать. Действительно начинается все гораздо раньше, на этапе отбора людей, поиска понимания их ценностей и проверки до того, как они станут кандидатами, а не после того, как они уже стали зарегистрированными, проголосовали и начали работать", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, отдельно о коррупционных скандалах в Украине высказался Владимир Зеленский.

Недавно САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему к которой были привлечены нардепы Верховной Рады.