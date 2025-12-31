Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коррупционные скандалы вредят имиджу Украины в мире — нардеп

Коррупционные скандалы вредят имиджу Украины в мире — нардеп

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 08:38
Нардеп заявил о репутационных потерях Украины из-за коррупции
Следственные действия НАБУ. Фото: НАБУ

Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что коррупционные подозрения в отношении парламентариев болезненно бьют по репутации Украины за рубежом. По его словам, особенно сложно объяснять ситуацию тем депутатам, которые принимали участие в международных делегациях и межпарламентских группах дружбы.

Об этом Юрий Камельчук высказался в эфире Вечер.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Нардеп объяснил, как коррупционные скандалы влияют на имидж Украины

Камельчук отметил, что любые антикоррупционные расследования и привлечения к ответственности негативно влияют на имидж государства, ведь Верховная Рада является представительным органом. После скандалов народным депутатам становится трудно смотреть в глаза международным коллегам и объяснять, что происходит в украинской политике.

Он также подчеркнул, что получение выгоды за голосование является прямым преступлением и не может быть оправдано или узаконено. По его словам, лоббирование должно происходить исключительно правовым способом, через официальные механизмы, а не через взятки или сборы средств за принятие конкретных решений.

"Можно только предотвращать это, например, через повышение заработных плат соответствующих должностных лиц, которые принимают важные решения. Но и соответствующий контроль деятельности этих должностных лиц не раз в год, не каким-то подконтрольным формальным наблюдательным советом, или участниками наблюдательного совета, которые работают за границей и никогда не приезжают. Нас же за нашими государственными предприятиями наблюдают часто иностранцы, которые за время войны ни разу не посетили Украину", — отметил Юрий Камельчук.

Камельчук отметил необходимость возвращения институциональности не только Верховной Раде, но и наблюдательным советам, которые должны реально работать. Он поддержал идею обязательного декларирования доходов для членов наблюдательных советов, советников Офиса президента, министров и их внештатных советников.

По его словам, эти люди имеют доступ к принятию решений и должны отчитываться перед обществом о своих доходах, расходах и образе жизни. Нардеп подчеркнул, что в государстве не должно быть лиц, которые находятся вне закона.

"Это ненормальная ситуация, что кто-то у нас находится вне закона. Касательно борьбы с коррупцией в Верховной Раде, ну тут кроме совести и более активной работы правоохранительных органов трудно что-то сказать. Действительно начинается все гораздо раньше, на этапе отбора людей, поиска понимания их ценностей и проверки до того, как они станут кандидатами, а не после того, как они уже стали зарегистрированными, проголосовали и начали работать", — подчеркнул Камельчук.

Напомним, отдельно о коррупционных скандалах в Украине высказался Владимир Зеленский.

Недавно САП и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему к которой были привлечены нардепы Верховной Рады.

НАБУ коррупция взятка расследование народные депутаты деньги
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации