Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Можливе замороження бойових дій по поточній лінії фронту є застосуванням так званого "корейського сценарію". За словами американіста Дмитра Довгополого, такий крок дозволить Україні уникнути юридичного визнання окупації своїх територій Росією, адже формальна мирна угода у цьому випадку не підписується.

Про це Дмитро Довгополий заявив в ефірі Вечір.LIVE.

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Корейський сценарій замість мирної угоди

"Я хочу сказати, що це раціональна відповідь президента, бо немає можливості якось вигулювати ситуацію, щоб звільнити тимчасово окуповані території. Власне те, що Зеленський приповів, це корейський сценарій. Лінія розмежування де-факто без підписання мирної угоди", — зазначив експерт.

Головна перевага замороження за таким форматом полягає у відсутності офіційного документа, який би легалізував російську окупацію. Дмитро Довгополий переконаний, що Києву категорично не можна погоджуватися на формальний договір із країною-агресором.

"Нам дуже важливо не підписувати мирну угоду, бо мирна угода зафіксує юридично територіальні загарбання Росії", — підкреслив американіст.

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Експерт нагадав, що подібний статус після розділення триває вже понад сімдесят років, хоча висловив сподівання, що для України цей період буде значно коротшим.

У разі проведення фактичної лінії розмежування наступним головним завданням держави стане захист підконтрольних регіонів. Як резюмував Довгополий, треба буде розбудовувати міцну систему безпеки на тих 75% території України, що залишаються вільними від російських військ.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що нещодавно Володимир Зеленський в ефірі FOX News дав зрозуміти, що Україна готова до замороження війни по нинішній лінії фронту за умови, що за державою гарантовано залишиться контроль над тими 75% територій, які армія утримує зараз.

Водночас щодо потенційних тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ конкретики поки немає. Дати зустрічі ще не погоджені, хоча після візиту американського спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви Київ отримав сигнал, що росіяни готові сідати за стіл на рівні робочих команд.

Паралельно дипломатичні маневри почалися і в Європі. Союзники серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп може піти на окремі домовленості з Кремлем за їхніми спинами. Аби не опинитися за бортом мирного процесу, європейські лідери вже відкрито обговорюють призначення власного спецпосланця, який говоритиме з Путіним про завершення війни напряму від імені Європи.