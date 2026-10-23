Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Возможное замораживание боевых действий на текущей линии фронта представляет собой применение так называемого «корейского сценария». По словам американиста Дмитрия Довгополого, такой шаг позволит Украине избежать юридического признания оккупации своих территорий Россией, ведь формальное мирное соглашение в этом случае не подписывается.

Об этом Дмитрий Довгополый заявил в эфире Вечір.LIVE.

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Корейский сценарий вместо мирного соглашения

"Я хочу сказать, что это рациональный ответ президента, потому что нет возможности как-то развязать ситуацию, чтобы освободить временно оккупированные территории. Собственно то, что Зеленский предложил, — это корейский сценарий. Линия разграничения де-факто без подписания мирного соглашения", — отметил эксперт.

Главное преимущество замораживания в таком формате заключается в отсутствии официального документа, который легализовал бы российскую оккупацию. Дмитрий Довгополый убежден, что Киеву категорически нельзя соглашаться на формальный договор со страной-агрессором.

"Нам очень важно не подписывать мирное соглашение, потому что оно юридически закрепит территориальные захваты России", — подчеркнул американист.

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Эксперт напомнил, что подобный статус после разделения длится уже более семидесяти лет, хотя выразил надежду, что для Украины этот период будет значительно короче.

В случае установления фактической линии разграничения следующей главной задачей государства станет защита подконтрольных регионов. Как резюмировал Довгополый, нужно будет выстраивать прочную систему безопасности на тех 75% территории Украины, которые остаются свободными от российских войск.

Новини.LIVE ранее сообщали, что недавно Владимир Зеленский в эфире FOX News дал понять, что Украина готова к замораживанию войны по нынешней линии фронта при условии, что государству гарантированно останется контроль над теми 75% территорий, которые армия удерживает сейчас.

В то же время относительно потенциальных трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ конкретики пока нет. Даты встречи еще не согласованы, хотя после визита американского спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву Киев получил сигнал, что россияне готовы сесть за стол переговоров на уровне рабочих групп.

Параллельно дипломатические маневры начались и в Европе. Союзники серьезно обеспокоены тем, что Дональд Трамп может пойти на отдельные договоренности с Кремлем за их спинами. Чтобы не оказаться за бортом мирного процесса, европейские лидеры уже открыто обсуждают назначение собственного спецпосланника, который будет вести переговоры с Путиным о завершении войны напрямую от имени Европы.