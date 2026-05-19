Колишній посадовець КЕЧ переплатив за світло для ЗСУ майже вдвічі

Затримання фігуранта кримінальної справи. Фото: ОГП

Колишній начальник однієї з квартирно-експлуатаційних частин (КЕЧ) отримав підозру через махінації із закупівлею електроенергії для армії. Посадовець примудрився переплатити постачальнику майже 4 мільйони гривень бюджетних коштів, штучно завищивши ціну на електрику для військових частин майже вдвічі.

Про це повідомили в пресслужбі Офіса Генерального прокурора України, передає Новини.LIVE.

Посадовець КЕЧ завдав збитків на закупівлі електроенергії для армійських потреб

Слідство встановило, що оборудка була організована ще з 2021 року, коли КЕЧ підписала контракт із приватною фірмою на постачання електрики для армії. Але замість того, щоб контролювати державні гроші, начальник установи один за одним погодив дев'ять додаткових угод. Надалі без жодних адекватних причин вартість одного кВт/год підскочила на рекордні 87,27% від початкової ціни.

Через таку "щедрість" посадовця бюджет втратив майже 4 мільйони гривень. Поки комерсанти заробляли на різниці, військові частини сиділи без лімітів, недоотримавши колосальний обсяг електроенергії.

Зараз ексначальнику загрожує відповідальність за статтею про недбале ставлення до військової служби. При цьому всю суму збитків підозрюваний або його спільники вже повністю виплатили назад у бюджет під час слідства, хоча крапку в питанні його винуватості все одно поставить суд. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Новини.LIVE також писали про те, що за даними Опендатабот, в Україні здебільшого вироки по корупційних справах за 2025 рік не закінчувалися ув'язненням для причетних, а лишень штрафами. Виявилося, що 97% рішень судів у таких провадженнях не передбачали реального позбавлення волі.

У вівторок, 19 травня, у НАБУ та САП повідомили, що почали масштабні обшуки у ВАКС та деяких верховних суддів. Є підозра про корупційну діяльність.