Бывший чиновник КЭЧ переплатил за свет для ВСУ почти вдвое

Задержание фигуранта уголовного дела. Фото: ОГП

Бывший начальник одной из квартирно-эксплуатационных частей (КЭЧ) получил подозрение из-за махинаций с закупкой электроэнергии для армии. Чиновник умудрился переплатить поставщику почти 4 миллиона гривен бюджетных средств, искусственно завысив цену на электричество для воинских частей почти вдвое.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины, передает Новини.LIVE.

Чиновник КЭЧ нанес ущерб на закупке электроэнергии для армейских нужд

Следствие установило, что сделка была организована еще с 2021 года, когда КЭЧ подписала контракт с частной фирмой на поставку электричества для армии. Но вместо того, чтобы контролировать государственные деньги, начальник учреждения один за другим согласовал девять дополнительных соглашений. В дальнейшем без каких-либо адекватных причинстоимость одного кВт/ч подскочила на рекордные 87,27% от начальной цены.

Из-за такой "щедрости" чиновника бюджет потерял почти 4 миллиона гривен. Пока коммерсанты зарабатывали на разнице, воинские части сидели без лимитов, недополучив колоссальный объем электроэнергии.

Сейчас экс-начальнику грозит ответственность по статье о халатном отношении к военной службе. При этом всю сумму убытков подозреваемый или его сообщники уже полностью выплатили обратно в бюджет во время следствия, хотя точку в вопросе его виновности все равно поставит суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Новини.LIVE также писали о том, что по данным Опендатабот, в Украине в основном приговоры по коррупционным делам за 2025 год не заканчивались заклю чением для причастных, а только штрафами. Оказалось, что 97% решений судов в таких производствах не предусматривали реального лишения свободы.

Во вторник, 19 мая, в НАБУ и САП сообщили, что начали масштабные обыски в ВАКС и некоторых верховных судей. Есть подозрение о коррупционной деятельности.