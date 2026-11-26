Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин. Фото: KCNA

Військова співпраця Москви та Пхеньяна різко загальмувала після жовтневого дипломатичного скандалу. Північна Корея закрила небо для російських військових літаків, зупинила передачу балістичних ракет KN-23 і вже навіть не поспішає збільшувати свій контингент у РФ до 50 тисяч бійців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Головного управління розвідки України.

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Дипломатичний скандал і пауза у постачанні зброї

Кім Чен Ин особисто розпорядився тимчасово призупинити військову підтримку Росії. Заборона зачепила польоти російських військово-транспортних літаків у повітряному просторі КНДР, а також постачання балістичних ракет KN-23 і чергової партії артилерійських боєприпасів. Окрім того, Пхеньян відмовив на запит Москви на збільшення свого військового угруповання в Росії з 8,5 до 50 тисяч солдатів.

Напруга між союзниками спалахнула у жовтні після заяви заступника міністра закордонних справ РФ Андрєя Руденка. Він припустив, що в майбутньому Кремль сприятиме деескалації між Сеулом і Пхеньяном. У Північній Кореї це сприйняли обурливо.

Наприкінці місяця очільниця МЗС КНДР Чхве Сон Хі заявила, що такі слова суперечать союзницьким домовленостям, зажадала пояснень щодо політики Москви стосовно Південної Кореї та оголосила про замороження військової допомоги.

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Втрати на Курщині та проблеми всередині військ КНДР

Співпрацю гальмують і серйозні втрати північнокорейців у боях із Силами оборони України в Курській області. За оцінками Головного управління розвідки, контингент КНДР втратив там 7 058 військових. Причому з цієї кількості 2 251 із них було втрачено безповоротно, решта дістали поранення.

Взаємодію на полі бою ускладнюють мовний бар'єр, брак перекладачів, низька сумісність підрозділів та слабка логістика з боку Пхеньяна. До того ж вище військове керівництво Росії відверто зневажає північнокорейських солдатів і вважає їх політично нав'язаним тягарем.

Попри зупинку нових поставок, уже перекинуті підрозділи КНДР залишаються в Росії. Бійці 11-го корпусу Сил спеціальних операцій продовжують службу в другому ешелоні російського угруповання військ "Курськ". Крім того, із середини літа у Воронезькій області розгорнуто зведений ракетний підрозділ північнокорейської армії, який б'є по території України у складі 112-ї ракетної бригади 1-ї танкової армії Московського військового округу.

В ГУР зауважили, що на початку осені відносини двох режимів були в порядку та навіть йшщли на покращення. Зокрема, 7 вересня 2026 року Росія та КНДР урочисто відкрили автомобільний міст через прикордонну річку Туманну (Туманган), щоб наростити перевезення. У межах партнерства Москва розраховувала на стабільний потік корейської зброї та комплектуючих, а Пхеньян своєю чергою очікував за це отримати гроші, сировину, обладнання, технології та досвід, як воювати в сучасних умовах.

Новини.LIVE повідомляли, що раніше керівник Офісу президента Кирило Буданов застерігав, що Північна Корея активно переймає бойовий досвід війни Росії проти України для модернізації власної армії. За його словами, Пхеньян уже розгорнув масове виробництво дронів-камікадзе та бере на озброєння нові зразки зброї, зокрема й російського виробництва.

Буданов наголошував, що така стрімка мілітаризація КНДР загрожує небезпечними та непередбачуваними наслідками для всього Корейського півострова, тож світ має звернути увагу на цей зв'язок, поки ситуація не вийшла з-під контролю.