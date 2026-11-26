Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Фото: KCNA

Военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна резко замедлилось после октябрьского дипломатического скандала. Северная Корея закрыла своё воздушное пространство для российских военных самолётов, приостановила поставки баллистических ракет KN-23 и уже даже не спешит увеличить свой контингент в РФ до 50 тысяч бойцов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Главного управления разведки Украины.

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Дипломатический скандал и пауза в поставках оружия

Ким Чен Ын лично распорядился временно приостановить военную поддержку России. Запрет коснулся полётов российских военно-транспортных самолётов в воздушном пространстве КНДР, а также поставок баллистических ракет KN-23 и очередной партии артиллерийских боеприпасов. Кроме того, Пхеньян отказал Москве в просьбе об увеличении своей военной группировки в России с 8,5 до 50 тысяч солдат.

Напряженность между союзниками вспыхнула в октябре после заявления заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Руденко. Он предположил, что в будущем Кремль будет способствовать деэскалации между Сеулом и Пхеньяном. В Северной Корее это восприняли с возмущением.

В конце месяца глава МИД КНДР Чхве Сон Хи заявила, что такие слова противоречат союзным договоренностям, потребовала объяснений относительно политики Москвы в отношении Южной Кореи и объявила о замораживании военной помощи.

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Сотрудничеству мешают и серьёзные потери северокорейцев в боях с Силами обороны Украины в Курской области. По оценкам Главного управления разведки, контингент КНДР потерял там 7 058 военнослужащих. Причем из этого числа 2 251 человек погибли, остальные получили ранения.

Взаимодействие на поле боя затрудняют языковой барьер, нехватка переводчиков, низкая совместимость подразделений и слабая логистика со стороны Пхеньяна. К тому же высшее военное руководство России откровенно презирает северокорейских солдат и считает их политически навязанным бременем.

Несмотря на приостановку новых поставок, уже переброшенные подразделения КНДР остаются в России. Бойцы 11-го корпуса Сил специальных операций продолжают службу во втором эшелоне российской группировки войск «Курск». Кроме того, с середины лета в Воронежской области развернуто сводное ракетное подразделение северокорейской армии, которое наносит удары по территории Украины в составе 112-й ракетной бригады 1-й танковой армии Московского военного округа.

В ГУР отметили, что в начале осени отношения двух режимов были в порядке и даже улучшались. В частности, 7 сентября 2026 года Россия и КНДР торжественно открыли автомобильный мост через пограничную реку Туманную (Туманган), чтобы нарастить объемы перевозок. В рамках партнерства Москва рассчитывала на стабильный поток корейского оружия и комплектующих, а Пхеньян, в свою очередь, ожидал за это получить деньги, сырье, оборудование, технологии и опыт ведения войны в современных условиях.

Новини.LIVE сообщали, что ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов предупреждал, что Северная Корея активно перенимает боевой опыт войны России против Украины для модернизации собственной армии. По его словам, Пхеньян уже развернул массовое производство дронов-камикадзе и принимает на вооружение новые образцы оружия, в том числе российского производства.

Буданов подчеркивал, что такая стремительная милитаризация КНДР грозит опасными и непредсказуемыми последствиями для всего Корейского полуострова, поэтому мир должен обратить внимание на эту связь, пока ситуация не вышла из-под контроля.