Клінтону — 80: факти про політику президента США щодо України

Експрезидент США Білл Клінтон. Фото: Білл Клінтон/Facebook

Іванна Чайка редактор політичних новин

У середу, 19 серпня, Біллу Клінтону виповнюється 80 років. У роки його президентства Україна переживала один із найважливіших періодів після проголошення незалежності — від відмови від ядерного арсеналу до формування нового партнерства із Заходом. Клінтон був одним із ключових американських політиків, які брали участь у цих процесах, а його рішення та заяви мали довготривалі наслідки для української безпеки й міжнародного становища.

Новини.LIVE розповідають п’ять фактів про політику Клінтона щодо України.

Клінтон особисто переконував Україну позбутися ядерної зброї

Одним із головних питань українсько-американських відносин у 1990-х роках була доля радянської ядерної зброї, що залишилася на території України після розпаду СРСР. У січні 1994 року Білл Клінтон разом із президентами України Леонідом Кравчуком та Росії Борисом Єльциним підписав Тристоронню заяву, яка започаткувала процес вивезення ядерних боєголовок з України.

Білл Клінтон виступає з трибуни. Фото: Білл Клінтон/Facebook

У березні того ж року Клінтон публічно заявив, що США підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, а також закликав Київ рухатися до приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У результаті Україна у 1994 році приєдналася до ДНЯЗ (договір про нерозповсюдження ядерної зброї — ред.) як без'ядерна держава, а 5 грудня того ж року США, Велика Британія та Росія надали їй безпекові запевнення в рамках Будапештського меморандуму. До 1996 року з України були вивезені всі стратегічні ядерні боєголовки.

США за Клінтона спрямували Україні сотні мільйонів доларів допомоги

Підтримка Вашингтона за президентства Клінтона не обмежувалася безпековими питаннями. У березні 1994 року США погодили для України пакет допомоги приблизно на 700 млн доларів, включно з 350 млн доларів економічної допомоги та ще 175 млн доларів у межах програми Нанна—Лугара для ядерного роззброєння.

Колишній очільник США Білл Клінтон. Фото: Білл Клінтон/Facebook

У листопаді 1994 року Клінтон оголосив про ще 200 млн доларів нової допомоги. Частина коштів призначалася для економічних реформ, демократичних інституцій та енергетики, зокрема до 72 млн доларів — у вигляді гранту на закупівлю газу для опалення й електроенергії. На той момент загальний обсяг американських коштів, обіцяних Україні, сягнув 900 млн доларів.

Клінтон називав Україну важливою європейською державою

Під час першого державного візиту до України у травні 1995 року Клінтон особливо наголошував на стратегічному значенні держави для Європи. В адміністрації президента США тоді прямо заявляли, що Клінтон вважає Україну "дуже важливою європейською державою" і сприймає її як країну з особливим значенням для майбутнього всього регіону.

Ще виразніше цю позицію американський президент озвучив під час звернення до Леоніда Кучми у листопаді 1994 року. Клінтон заявив, що незалежна Україна перебуває "в самому серці Європи", а США підтримуватимуть її незалежність, територіальну цілісність та реформи.

За Клінтона Україна зробила важливий крок до НАТО

У 1990-х роках Вашингтон підтримував поглиблення контактів України з Північноатлантичним альянсом. У 1994 році Україна приєдналася до програми НАТО "Партнерство заради миру", а у 1997-му Київ та Альянс підписали Хартію про особливе партнерство.

Цей документ став основою подальшої співпраці України з НАТО. У ньому зафіксували, серед іншого, право кожної держави самостійно обирати власні безпекові домовленості, а незалежну й демократичну Україну назвали одним із ключових факторів стабільності Центральної та Східної Європи.

Клінтон намагався втримати Україну від економічної кризи

Окремим напрямом його політики стала економічна підтримка України. У 1994 році Клінтон особисто звертався до лідерів "Групи семи", аби вони підтримали українські реформи, а також просив Росію та Туркменістан реструктуризувати частину українського енергетичного боргу.

Американська адміністрація також пов’язувала допомогу з переходом України до ринкової економіки, приватизацією та розвитком демократичних інституцій. У Білому домі наголошували, що Вашингтон прагне не просто надати кошти, а допомогти Україні пройти складний період економічної трансформації після розпаду СРСР.

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