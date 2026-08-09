Леоніду Кучмі 9 серпня виповнилося 88 років: біографія та президентство

Леонід Кучма у Верховній Раді в День Конституції. Фото: Дарка Оліфер/Facebook

У неділю, 9 серпня 2026 року, Леоніду Кучмі виповнюється 88 років. Другий президент України народився 9 серпня 1938 року в селі Чайкине Новгород-Сіверського району Чернігівської області в родині селян.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про життя та політичну кар'єру колишнього очільника України.

Кар’єра Кучми у ракетно-космічній галузі

Після школи Кучма вступив до Дніпропетровського державного університету, де здобув спеціальність інженера-механіка. Його професійна кар’єра була пов’язана з ракетно-космічною галуззю: у 1960 році він почав працювати в конструкторському бюро "Південне" у Дніпропетровську.

До приходу у велику політику Кучма багато років працював у промисловості. Він обіймав інженерні та керівні посади, а згодом очолив виробниче об’єднання "Південний машинобудівний завод" — одне з ключових підприємств радянського ракетно-космічного комплексу.

Саме досвід роботи у стратегічній промисловості став важливою частиною його подальшої політичної кар’єри. Кучма прийшов у державне управління не як професійний політик, а як керівник великого промислового комплексу.

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Політична кар'єра Кучми

У 1990 році він уперше став народним депутатом України. У Верховній Раді першого скликання Кучма працював, зокрема, у Комісії з питань оборони і державної безпеки.

Прем’єр-міністр України

У жовтні 1992 року Кучма очолив уряд України. На той момент держава переживала складний період після розпаду СРСР: економічна система перебудовувалася, а промисловість втрачала традиційні зв’язки та ринки.

Кучма у Верховній Раді демонструє атрибут президентства – булаву. Фото з архіву

На посаді прем’єра Кучма залишався до вересня 1993 року. Після відставки він повернувся до політичної боротьби й уже наступного року вирішив балотуватися на посаду президента.

Президентські вибори 1994 року

У 1994 році Кучма переміг на президентських виборах. У другому турі він випередив чинного на той момент президента Леоніда Кравчука та став другим президентом незалежної України. Кучма обіймав президентську посаду у 1994–1999 та 1999–2004 роках.

Леонід Кучма складає присягу на вірність Україні у 1994 році. Фото з архіву

Його перший президентський термін припав на час масштабних економічних і політичних змін. Україна поступово формувала власні державні інституції, грошову систему та законодавчу базу.

Однією з ключових подій цього періоду стало ухвалення Конституції України у 1996 році. За президентства Кучми також відбулася грошова реформа та введення гривні.

Другий президентський термін Кучми

У 1999 році Кучма вдруге переміг на президентських виборах. Його суперником у другому турі був лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко.

Другий термін Кучми припав на період економічного зростання та водночас гострих політичних конфліктів. У цей час в Україні посилилася роль великих бізнес-груп, які згодом стали відомими як олігархічні групи.

Помаранчева революція

У 2004 році завершувався другий президентський термін Кучми. Президентські вибори між Віктором Януковичем та Віктором Ющенком супроводжувалися масштабною політичною кризою.

Після оголошення результатів другого туру, які значна частина суспільства вважала сфальсифікованими, розпочалися масові протести. Помаранчева революція завершилася повторним голосуванням, за результатами якого президентом України став Віктор Ющенко.

Після завершення президентських повноважень у 2005 році Кучма залишив активну державну посаду.

Кучма після президентства

Попри завершення президентської кар’єри, Кучма не зник із української політики. Він залишався публічною фігурою та брав участь у міжнародних і дипломатичних процесах.

Особливо помітною стала його роль після початку російської агресії проти України у 2014 році. Кучма представляв Україну у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У 2019 році Володимир Зеленський представив його як нового очільника української делегації ТКГ.

Леонід Кучма та Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Під час роботи групи Кучма брав участь у переговорах щодо припинення бойових дій, обміну полоненими та інших питань, пов’язаних із війною на Донбасі. За даними Офісу президента, у період роботи ТКГ вдалося, зокрема, повернути з полону понад 3 тисячі українських військових і цивільних.

Як повідомляли Новини.LIVE, Леонід Кучма відмовився від польського ордена Білого Орла, який отримав у 1997 році, після рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо Володимира Зеленського. Експрезидент пояснив, що під час своєї каденції вважав розвиток відносин із Польщею одним із ключових напрямів і разом з Александром Кваснєвським працював над історичним примиренням двох народів. Водночас Кучма наголосив, що не може погодитися з ситуацією, коли інша держава визначає, кого Україна має шанувати у власній історії.

Також Новини.LIVE писали, що на початку президентства Володимир Зеленський звертався до Леоніда Кучми за порадами щодо роботи на посаді глави держави. Водночас Кучма не розповів, про що саме вони говорили, а згодом Зеленський перестав звертатися до нього по консультації. Експрезидент вважає це правильним, оскільки чинний глава держави має доступ до актуальної інформації, спілкується з військовими та експертами й ухвалює рішення вже з урахуванням сучасних обставин.