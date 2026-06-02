Київ за три дні: російського генерала заочно засудили на довічне

Російський генерал Олександр Лапін. Фото: росЗМІ

В Україні винесли вирок колишньому командувачу центрального військового округу рф Олександру Лапіну, призначивши йому покарання у вигляді довічного ув'язнення. Слідство повністю довело провину російського генерала, який безпосередньо організовував воєнні операції з території Росії та Білорусі, намагаючись окупувати Київ і ліквідувати органи державної влади.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Новини.LIVE.

Російський генерал-полковник Олександр Лапін, який раніше командував центральним військовим округом Росії, засуджений до довічного позбавлення волі. Суд визнав колишнього керівника військового угруповання окупантів "Центр" винним у плануванні, підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Слідчі Служби безпеки України та прокурори Офісу генерального прокурора у спільній роботі довели, що під час подій лютого-березня 2022 року російський генерал діяв як реальний керівник.

Лапін безпосередньо розробляв плани вторгнення, координував операції підпорядкованих йому армійських підрозділів, віддавав бойові накази та забезпечував ведення безперервної війни.

Війська під його безпосереднім командуванням здійснювали наступ із територій Російської Федерації та Білорусі, рухаючись через Сумську та Чернігівську області лівим берегом Дніпра до Києва. Головними цілями загарбників під керівництвом генерала були окупація українських міст і сіл, захоплення столиці, підпорядкування органів державного управління і військового керівництва країни, а також встановлення повного контролю.

Оскільки засуджений воєнний злочинець наразі перебуває на території Росії, судовий процес та оголошення вироку відбулися в заочному форматі. Обчислення терміну довічного ув'язнення розпочнеться лише після його реального арешту. Стосовно цього результату було заявлено.

"Строк відбуття покарання почнеться з моменту його фактичного затримання. І я вірю, що це відбудеться. Це рішення ще одне підтвердження: українське правосуддя встановлює не лише виконавців, а й тих, хто планував, організовував і віддавав злочинні накази. Кожен російський командир, який прийшов з війною на нашу землю, має усвідомити, що посада, звання чи перебування в росії не гарантують безкарності. Відповідальність за агресію проти України неминуча. Працюємо далі", — заявив Руслан Кравченко.

Він додав, що злочин вдалося розкрити завдяки спільній роботі Офісу генерального прокурора та слідчих Служби безпеки України.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що ООН уперше занесла російські військові та силові формування до свого "чорного списку". Причиною для цього безпрецедентного кроку стало систематичне й масове застосування сексуального насильства під час бойових дій в Україні. За даними українського омбудсмана Дмитра Лубінця, міжнародна інституція вже змогла офіційно верифікувати понад 300 таких злочинів. Розслідувачі зазначають, що більшість із цих випадків були скоєні російськими військовими проти українських чоловіків.

Тим часом у Полтаві Служба безпеки України затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані для російських спецслужб. Зловмисник фіксував та відправляв окупантам точні локації підрозділів Сил оборони, які загарбники планували використати як орієнтири для підготовки подальших повітряних атак із застосуванням ракетного озброєння та ударних безпілотників.