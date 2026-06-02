Киев за три дня: российского генерала заочно осудили на пожизненное заключение

Российский генерал Александр Лапин. Фото: росСМИ

В Украине вынесли приговор бывшему командующему центрального военного округа рф Александру Лапину, назначив ему наказание в виде пожизненного заключения. Следствие полностью доказало вину российского генерала, который непосредственно организовывал военные операции с территории России и Беларуси, пытаясь оккупировать Киев и ликвидировать органы государственной власти.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Новини.LIVE.

Российский генерал-полковник Александр Лапин, который ранее командовал центральным военным округом России, приговорен к пожизненному лишению свободы. Суд признал бывшего руководителя военной группировки оккупантов "Центр" виновным в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Следователи Службы безопасности Украины и прокуроры Офиса генерального прокурора в совместной работе доказали, что во время событий февраля-марта 2022 года российский генерал действовал как реальный руководитель.

Лапин непосредственно разрабатывал планы вторжения, координировал операции подчиненных ему армейских подразделений, отдавал боевые приказы и обеспечивал ведение непрерывной войны.

Войска под его непосредственным командованием осуществляли наступление с территорий Российской Федерации и Беларуси, двигаясь через Сумскую и Черниговскую области по левому берегу Днепра к Киеву. Главными целями захватчиков под руководством генерала были оккупация украинских городов и сел, захват столицы, подчинение органов государственного управления и военного руководства страны, а также установление полного контроля.

Поскольку осужденный военный преступник сейчас находится на территории России, судебный процесс и оглашение приговора состоялись в заочном формате. Исчисление срока пожизненного заключения начнется только после его реального ареста. Относительно этого результата было заявлено.

"Срок отбытия наказания начнется с момента его фактического задержания. И я верю, что это произойдет. Это решение еще одно подтверждение: украинское правосудие устанавливает не только исполнителей, но и тех, кто планировал, организовывал и отдавал преступные приказы. Каждый российский командир, который пришел с войной на нашу землю, должен осознать, что должность, звание или пребывание в России не гарантируют безнаказанности. Ответственность за агрессию против Украины неизбежна. Работаем дальше", — заявил Руслан Кравченко.

Он добавил, что преступление удалось раскрыть благодаря совместной работе Офиса генерального прокурора и следователей Службы безопасности Украины.

Новини.LIVE ранее сообщали, что ООН впервые занесла российские военные и силовые формирования в свой "черный список". Причиной для этого беспрецедентного шага стало систематическое и массовое применение сексуального насилия во время боевых действий в Украине. По данным украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, международная институция уже смогла официально верифицировать более 300 таких преступлений. Расследователи отмечают, что большинство из этих случаев были совершены российскими военными против украинских мужчин.

Между тем в Полтаве Служба безопасности Украины задержала очередного вражеского агента, который собирал разведданные для российских спецслужб. Злоумышленник фиксировал и отправлял оккупантам точные локации подразделений Сил обороны, которые захватчики планировали использовать как ориентиры для подготовки дальнейших воздушных атак с применением ракетного вооружения и ударных беспилотников.