Запуск іранської балістичної ракети Khorramshahr-4 під час випробувань. Фото ілюстративне: irishexaminer.com

У мережі поширюють неправдиву інформацію про те, що Іран нібито погрожує ракетними ударами по Києву, Львову та Одесі. Telegram-канали публікують скриншот з іранського телебачення, на якому позначені українські міста. Однак зображення виявилося підробленим, а повідомлення про загрозу не відповідають дійсності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Центр протидії дезінформації.

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Фейки у мережі

За інформацією Центру протидії дезінформації, у Telegram-каналах з'явилися повідомлення про нібито погрози Ірану завдати ракетних ударів по українських містах. Стверджується, що Тегеран може атакувати Київ, Львів та Одесу у відповідь на можливий удар США. Як підтвердження автори дописів використовують скриншот, який видають за кадр з ефіру іранського телеканалу. На ньому зображена карта Європи з позначеними українськими містами.

Що встановили у ЦПД

У Центрі протидії дезінформації перевірили поширене зображення та порівняли його з оригінальним ефіром. З'ясувалося, що під час трансляції взагалі не йшлося про можливі ракетні удари Ірану по Україні. Крім того, насправді в ефірі показували інше зображення.

"Скриншот, який поширюють у мережі, — підробка", — наголосили у ЦПД.

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Центр протидії дезінформації показав підроблений скриншот із погрозами Ірану та справжній кадр телевізійного ефіру. Фото: ЦПД

У Центрі пояснили, що подібні повідомлення покликані викликати паніку серед українців. Для цього поширюють вигадану інформацію про загрозу ракетних ударів з боку Ірану.

"Такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану", — зазначили у Центрі протидії дезінформації.

У Telegram поширювали фальшивий кадр іранського телебачення з нібито погрозами ракетних ударів по українських містах. Фото: ЦПД

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