У ЦПД спростували фейк РФ про мобілізацію жінок

Військова зі зброєю. Фото: 93 ОМБР

Російські інформаційні ресурси почали поширювати підроблений скріншот, який нібито походить із системи ProZorro. На ньому зазначено, що Міністерство оборони України начебто оголосило тендер на закупівлю 150 тисяч жіночих зимових курток. Російська пропаганда подає цю інформацію як доказ того, що Україна нібито готується до мобілізації жінок.

Про це інформує ЦПД, передає Новини.LIVE.

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Росія поширила фейк про мобілізацію українок

У Центрі протидії дезінформації наголосили, що така інформація не відповідає дійсності. У системі ProZorro немає даних про проведення Міністерством оборони відповідної закупівлі. Таким чином, поширений у мережі скріншот є підробкою, яку російські пропагандисти використали для створення чергового дезінформаційного приводу.

Повідомлення ЦПД. Фото: скриншот

У ЦПД також звернули увагу, що в Україні наразі відсутні законодавчі ініціативи, законопроєкти або внутрішні обговорення щодо мобілізації жінок. Примусова мобілізація українок не проводиться і не планується, а жінки можуть долучатися до Сил оборони виключно добровільно.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що подібні повідомлення російські інформаційні ресурси поширюють систематично. За даними відомства, такі вкиди мають на меті спровокувати панічні настрої, поширити серед українців недовіру та створити напругу в суспільстві.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 12 серпня російське Міноборони заявило про нібито захоплення населеного пункту на Харківщині, однак йдеться про село Щербаківка, яке ліквідували ще у 1997 році. Таким чином, російські військові заявили про взяття населеного пункту, якого майже 30 років не існує.