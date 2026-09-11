В ЦПД опровергли фейк РФ о мобилизации женщин

Военная с оружием. Фото: 93-я ОМБР

Российские информационные ресурсы начали распространять поддельный скриншот, якобы взятый из системы ProZorro. На нем указано, что Министерство обороны Украины якобы объявило тендер на закупку 150 тысяч женских зимних курток. Российская пропаганда представляет эту информацию как доказательство того, что Украина якобы готовится к мобилизации женщин.

Об этом сообщает ЦПД, передает Новини.LIVE.

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Россия распространила фейк о мобилизации украинок

В Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что такая информация не соответствует действительности. В системе ProZorro нет данных о проведении Министерством обороны соответствующей закупки. Таким образом, распространенный в сети скриншот является подделкой, которую российские пропагандисты использовали для создания очередного повода для дезинформации.

Сообщение ЦПД. Фото: скриншот

В ЦПД также обратили внимание, что в Украине на данный момент отсутствуют законодательные инициативы, законопроекты или внутренние обсуждения по поводу мобилизации женщин. Принудительная мобилизация украинок не проводится и не планируется, а женщины могут вступать в Силы обороны исключительно добровольно.

В Центре противодействия дезинформации отметили, что подобные сообщения российские информационные ресурсы распространяют систематически. По данным ведомства, такие вбросы имеют целью спровоцировать панические настроения, посеять среди украинцев недоверие и создать напряженность в обществе.

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Как сообщали Новини.LIVE, 12 августа российское Минобороны заявило о якобы захвате населённого пункта в Харьковской области, однако речь идёт о селе Щербаковка, которое ликвидировали ещё в 1997 году. Таким образом, российские военные заявили о взятии населенного пункта, которого почти 30 лет не существует.