Запуск иранской баллистической ракеты Khorramshahr-4 во время испытаний. Фото иллюстративное: irishexaminer.com

В сети распространяется ложная информация о том, что Иран якобы угрожает ракетными ударами по Киеву, Львову и Одессе. Telegram-каналы публикуют скриншот с иранского телевидения, на котором отмечены украинские города. Однако изображение оказалось поддельным, а сообщения об угрозе не соответствуют действительности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Фейки в сети

По информации Центра противодействия дезинформации, в Telegram-каналах появились сообщения о якобы угрозах Ирана нанести ракетные удары по украинским городам. Утверждается, что Тегеран может атаковать Киев, Львов и Одессу в ответ на возможный удар США. В качестве подтверждения авторы постов используют скриншот, который выдают за кадр из эфира иранского телеканала. На нём изображена карта Европы с отмеченными украинскими городами.

Что установили в ЦПД

В Центре противодействия дезинформации проверили распространенное изображение и сравнили его с оригинальным эфиром. Выяснилось, что во время трансляции вообще не шла речь о возможных ракетных ударах Ирана по Украине. Кроме того, на самом деле в эфире показывали другое изображение.

"Скриншот, который распространяют в сети, — подделка", — подчеркнули в ЦПД.

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Центр противодействия дезинформации показал поддельный скриншот с угрозами Ирана и настоящий кадр телевизионного эфира. Фото: ЦПД

В Центре пояснили, что подобные сообщения призваны вызвать панику среди украинцев. Для этого распространяют вымышленную информацию об угрозе ракетных ударов со стороны Ирана.

"Такие фейки направлены на распространение панических настроений среди украинцев путем создания мнимой угрозы ракетных ударов со стороны Ирана", — отметили в Центре противодействия дезинформации.

В Telegram распространяли поддельный кадр иранского телевидения с якобы угрозами ракетных ударов по украинским городам. Фото: ЦПД

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские пропагандисты распространили поддельный скриншот из системы ProZorro. На нем утверждалось, что Минобороны якобы закупает 150 тысяч женских зимних курток для подготовки к мобилизации женщин. В Центре противодействия дезинформации проверили информацию и выяснили, что такого тендера не существует.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в соцсетях распространили якобы заявление супруги Михаила Драпатого о конфликтах в военном руководстве. В Центре противодействия дезинформации заявили, что подтверждений подлинности такого сообщения нет. Сам Михаил Драпатый подчеркнул, что члены его семьи не делают публичных заявлений от его имени.

Также Новини.LIVE писали, что Россия использует искусственный интеллект для создания ложных видео о ВСУ. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, пропагандисты берут фотографии настоящих военнослужащих из соцсетей и создают поддельные обращения от их имени. Такие материалы распространяют, чтобы подорвать доверие к командованию и демотивировать украинских защитников.