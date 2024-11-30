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Как отличать фейковые новости от правды — лайфхаки от медиа

30 ноября 2024 09:02
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Какая разница между фейком и правдой — объяснение редакторов ТыКиев и Новини.LIVE
Женщина с ноутбуком. Фото: Unplush
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Информация и дезинформация всегда идут бок о бок. Однако с появлением и развитием искусственного интеллекта (ИИ) отличить реальность и созданные им иллюзии становится все труднее, чем пользуются создатели фейковых новостей. 

Как отличить фейки от правды, объяснили главный редактор Новини.LIVE Елена Халик и главный редактор "ТыКиев" Ольга Безсонова.

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Как отличать фейковые новости от правды — лайфхаки от медиа - фото 1
Ольга Бессонова и Елена Халик. Фото: коллаж "ТыКиев"

Фейковые новости (от англ. fake — "фейковые") — это намеренно вымышленные или искаженные сведения, которые используют для манипуляции общественным мнением, подрыва репутации определенных лиц или учреждений, а также для получения политической или финансовой выгоды.

Улучшилась ли ситуация с распространением фейков в XXI веке? Вовсе нет! Напротив, цифровая эпоха превратилась в идеальную среду для их процветания.

Интернет и социальные сети значительно упростили распространение ложной информации. Такие глобальные платформы, как Facebook, Twitter (теперь известная как X) и YouTube, позволили кому-либо создавать и публиковать непроверенный контент.

Заинтересованные в манипуляциях общественным мнением лица не упустили шанс воспользоваться этой возможностью. Например, российские пропагандистские медиа типа Russia Today (RT) и другие аффилированные ресурсы активно вмешивались в избирательные процессы в США в 2016, 2020 и 2024 годах. Их кампании по дезинформации направлялись на разжигание внутренних конфликтов в американском обществе.

Одной из самых заметных информационных атак стало распространение теории заговора "Пицагейт", обвинявшей окружение Хиллари Клинтон в связях с тайной сетью педофилов. А в 2023 году пророссийские СМИ и Telegram-каналы активно распространяли фейковый скриншот с изображением якобы украинской девочки с пиццей, выставленной на продажу за 3000 долларов.

Как отличать фейковые новости от правды - фото 1
Фейк русских. Фото: ukrinform.net

Современные словари, как Merriam-Webster, уже предлагают разграничить false news (ложные новости) и fake news (фейковые новости), ведь последние не просто искажают правду, но и имитируют реальные явления или факты, благодаря чему становятся особенно опасными. Все это приобретает новый уровень угрозы в условиях развития искусственного интеллекта (ИИ), который сегодня доступен каждому.

Искусственный интеллект кардинально изменил процессы создания, распространения и восприятия информации. Его технологии сделали очень легким генерирование фейкового контента — от текстов до видео, которые выглядят настолько реалистично, что способны вводить в заблуждение аудиторию.

Самые популярные форматы фейков

В список наиболее распространенных типы фейков, которые создает искусственный интеллект, входят:

  • дипфейки — это сгенерированные с помощью ИИ фото, видео и аудио, которые могут правдоподобно имитировать внешность, движения и голоса реальных людей. К примеру, в 2022 году дипфейковое видео с "президентом Украины Владимиром Зеленским" призвало украинцев сложить оружие перед российской армией;
  • тексты созданные с помощью ИИ — современные модели ИИ, такие как GPT-3 и GPT-4, способны создавать реалистические статьи, блоговые сообщения или контент для социальных сетей. Эти тексты так убедительны, что их трудно отличить от написанных людьми;
  • Манипулятивные данные — алгоритмы ИИ могут искажать или подделывать визуализацию данных, например, создавая фальшивые результаты социологических опросов или графики финансовых показателей. К примеру, в разгар пандемии COVID-19 в соцсетях распространялось множество искаженных данных инфицирования.

В то же время, синхронно с ИИ классические методы создания фейковых новостей остаются не менее популярными и эффективными. К ним относятся:

  • кликбейтные заголовки — сенсационные фразы, привлекающие внимание, но часто вводящие в заблуждение по сути материала;
  • фейковые аккаунты — профили в соцсетях, выдающие себя за реальных людей или организации;
  • отредактированные изображения (фотографированные фотографии) — поддельные или существенно измененные фотографии, которые вызывают эмоциональный отклик и заставляют пользователей распространять их, не задумываясь о достоверности.

Далеко не все люди проверяют полученную информацию, что значительно облегчает распространение фейков. В частности, по данным исследования ЮНЕСКО:

  • 62% блоггеров регулярно делятся непроверенными сведениями со своей аудиторией;
  • 42% пользователей оценивают правдивость контента, ориентируясь исключительно на количество лайков или распространений.
  • три из четырех новостей в социальных сетях распространяют, не прочитав текст.

Что делать: советы от Елены Халик

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В мире, где новости разлетаются быстро, а искусственный интеллект становится неотъемлемой частью информационного пространства, риск стать жертвой дезинформации растет каждый день. Поэтому фактчекинг остается ключевой составляющей работы редактора и журналиста. Вот несколько советов:

  • проверяйте источники. Поскольку ИИ способен имитировать даже голос и мимику, важно искать подтверждение новостей на официальных сайтах, в проверенных медиа, которые ценят свою репутацию. В частности, можно обращаться к ресурсам из "Белого списка" Института массовой информации — это значительно повышает шансы получить достоверные данные;
  • берите эксклюзивные комментарии. Привлечение комментариев от людей, причастных к новости, всегда придает достоверность. Сейчас это облегчается благодаря официальным страницам и Telegram-каналам многих спикеров, часто отвечающих на запросы. Важно лишь найти время и терпение для получения такой информации.

В то же время при подготовке аналитических материалов как авторы, так и эксперты должны правильно понимать поставленные вопросы, ведь качественно сформулированный запрос делает анализ более глубоким и интересным.

Для журналистских расследований особенно важно ориентироваться в законах или работать вместе с юристом, ведь проверка фактов часто требует анализа многочисленных документов и запросов — именно там часто скрывается правда.

Что делать: советы от Ольги Бессоновой

Как отличать фейковые новости от правды - фото 3

Умение распознавать фейковые новости — один из ключевых навыков в современном информационном пространстве. Фейки могут являться мистификациями, вбросами, рекламными материалами или вирусным контентом. Что должно насторожить:

  • подозрительный источник. Обращайте внимание на сайт, на котором опубликована новость. Подозрительные адреса типа etegfhjfjvkk.cy или страницы, имитирующие известные медиа — первый сигнал фейка. Однако даже авторитетные ресурсы иногда копируют ложную информацию, поэтому следует оставаться внимательным независимо от репутации платформы;
  • стиль изложения. Странная речь, грамматические или пунктуационные ошибки, нелогичность изложения — все это может свидетельствовать о фейке. Качественные материалы проходят тщательную проверку редакцией, поэтому хаотичность текста должна вызывать сомнения;
  • отсутствие ссылок. Если материал не содержит ссылок на первоисточники или авторитетные источники, это очевидная причина проверить информацию самостоятельно;
  • сенсационные заголовки и изображения. Вопиющие заголовки часто создаются, чтобы вызвать эмоциональный отклик и заставить тебя поделиться новостью. Проверьте изображение через функцию поиска картинок в Google. Оригинал фото может раскрыть, что события происходили в другое время или совсем в другом месте;
  • цитаты. Обращайте внимание, кого цитируют в новости. Фейки часто используют вымышленные или недостоверные цитаты для добавления правдоподобия текста. Проверьте личность спикера и контекст его слов;
  • упоминания организаций или публичных лиц. Если в тексте упоминаются компании, политики или активисты, зайди на их официальные сайты или профили в социальных сетях и сверьте заявления или факты;
  • анонимные источники. Если новость ссылается только на "инсайдеров", "знающие источники" или формулировку типа "стало известно", это серьезный повод усомниться в ее достоверности.

Подходите к информации критично. Не верьте новости только потому, что ее предпочли или распространили другие пользователи.

Напомним, недавно неизвестные начали рассылать фейковые сообщения о мобилизации женщин. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности призвали не открывать их и не переходить по отправляемым ссылкам.

Также мы сообщали, что корреспонденты портала АрмияInform написали о семи самых распространенных фейках о мобилизации в Украине, которые распространяют вражеские ресурсы.

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