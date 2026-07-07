Кирило Буданов оцінив перспективи прискорення мирного процесу

Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Формат міжнародних переговорів та закордонні візити є другорядними. Головним є фінал війни, яка в будь-якому разі закінчиться.

Про це в інтерв'ю для "РБК-Україна" заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов, коментуючи повільний рух мирного процесу та ймовірний приїзд іноземних представників до Києва, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов висловився про переговорний процес

Нинішні спроби домовитися про мир в Україні йдуть дуже повільно, хоча про повну зупинку процесу не йдеться. Журналіст звернув увагу на те, що перемовини рухаються низькими темпами та спитав чи може щось підштовхнути цю ситуацію в найближчому майбутньому. Як приклад такого можливого поштовху згадали офіційний візит Кафа та Кушнера до Києва, який уже багато разів відкладали на потім.

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов вважає, що сам по собі цей приїзд нічого не вирішує, бо дивитися треба виключно на фінал.

"Але ще раз повторюсь, нічого нового, мабуть, вам зараз скажу. Так питання ж не в візиті. Питання з тим, чим все це завершиться. Розумієте? Якщо нам потрібно завершення, то форма це вже досить другорядна", — пояснив він.

На думку керівника Офісу Президента, будь-який конфлікт в історії завжди має свій фінал, і нинішня війна з Росією не стане винятком, тому закономірно завершиться. Буданов закликав не втрачати надії.

"Давня мудрість говорить, допоки живу, сподіваюся. А які ще варіанти? Будь-яка війна колись закінчується. Не було жодної війни, яка не мала завершення. Так не буває", — підкреслив посадовець.

Новини.LIVE інформували раніше, що у Сполучених Штатах заперечили існування будь-яких таємних домовленостей між президентом Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним під час зустрічі в Анкориджі. Всупереч заявам Кремля, переговори на Алясці не завершилися жодною угодою стосовно війни в Україні. Водночас російська сторона заявляє, що не планує призупиняти бойові дії чи фіксувати лінію фронту для відновлення переговорного процесу. Сергій Лавров звинуватив Київ у висуненні "грубих та нереалістичних умов". Та і сам кремлівський диктатор Володимир Путін наразі не бачить жодних передумов для проведення особистої зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським.

Також під час закритого двогодинного засідання Європейської Ради цього тижня було погоджено, що саме українська сторона вирішуватиме, хто конкретно представлятиме Європу за столом майбутніх переговорів із РФ. За словами Володимира Зеленського, лідери ЄС також оцінили ризики російської агресії для інших держав.