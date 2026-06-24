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Головна Новини дня Кремль відкидає паузу на фронті для переговорів: заява Лаврова

Кремль відкидає паузу на фронті для переговорів: заява Лаврова

Ua ru
Дата публікації: 24 червня 2026 14:57
Мирні переговори щодо України — Лавров зробив категоричну заяву
Сергій Лавров. Фото: REUTERS

Росія не планує призупиняти бойові дії або фіксувати лінію фронту як умову для відновлення переговорного процесу з Україною. Також в Кремлі заявили, що у Києві висувають "грубі та нереалістичні умови стосовно закінчення війни".

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Що кажуть в Росії про переговори з Україною

За словами Лаврова, Москва категорично відкидає можливість будь-якого "заморожування" конфлікту на поточних позиціях задля старту діалогу.

"Росія не зупиниться на лінії фронту в якості умови для початку переговорів щодо України", — сказав російський міністр. 

Варто зазначити, що лише напередодні різні представники Кремля озвучили серію суперечливих та взаємовиключних тез щодо ймовірних форматів і умов завершення війни, що свідчить про спроби Москви вчергове заплутати міжнародну спільноту та зняти з себе відповідальність за затягування агресії.

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Як писали Новини.LIVE, раніше Путін заявив, що не бачить підстав для прямих переговорів із Зеленським. Також він традиційно звинуватив Україну в атаках на територію Росії. 

Також раніше в Росії заявили про готовність до переговорів з Україною та ЄС. Лавров сказав, що Москва готова відновити переговори стосовно України з тієї точки, на якій вони зупинилися. 

переговори Сергій Лавров війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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