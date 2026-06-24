Мирные переговоры по Украине — Лавров сделал категорическое заявление

Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Россия не планирует приостанавливать боевые действия или фиксировать линию фронта в качестве условия для возобновления переговорного процесса с Украиной. Также в Кремле заявили, что в Киеве выдвигают "грубые и нереалистичные условия относительно окончания войны".

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Что говорят в России о переговорах с Украиной

По словам Лаврова, Москва категорически отвергает возможность какого-либо "замораживания" конфликта на текущих позициях ради начала диалога.

"Россия не остановится на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по Украине", — сказал российский министр.

Стоит отметить, что буквально накануне различные представители Кремля озвучили серию противоречивых и взаимоисключающих тезисов относительно вероятных форматов и условий завершения войны, что свидетельствует о попытках Москвы в очередной раз запутать международное сообщество и снять с себя ответственность за затягивание агрессии.

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Как писали Новини.LIVE, ранее Путин заявил, что не видит оснований для прямых переговоров с Зеленским. Также он традиционно обвинил Украину в атаках на территорию России.

Кроме того, ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕС. Лавров сказал, что Москва готова возобновить переговоры по Украине с той точки, на которой они остановились.