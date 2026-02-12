Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кім Чен Ин уже знайшов спадкоємця на "престол" — кого готує

Кім Чен Ин уже знайшов спадкоємця на "престол" — кого готує

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:48
Кім Чен Ин може готувати доньку на свою посаду
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч) разом зі своєю дочкою Чу Е (в центрі) та дружиною Лі Соль Чжу відвідують захід. Фото: Yonhap News

Південнокорейська розвідка NIS заявила, що в Північній Кореї, схоже, перейшли до активної підготовки доньки Кім Чен Ина Чу-е в до ролі наступниці. Чу-е дедалі частіше з'являється на подіях, які мають важливе значення для режиму, зокрема на річниці заснування Корейської народної армії та під час візиту до Кимсусанського палацу Сонця.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Yonhap News.

Реклама
Читайте також:

Кім Чен Ин почав активно брати із собою доньку на публічні заходи

Розвідка побачила ознаки того, що донька Кім Чен Ина навіть уже висловлювала свою думку щодо окремих напрямів державної політики.

"Оскільки Кім Чу Е продемонструвала свою присутність на різних заходах, включаючи річницю заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, а також були виявлені ознаки того, що вона висловлювала свою думку щодо певної державної політики, NIS вважає, що вона тепер вступила в стадію призначення наступницею", — переали у розвідці.

Також у розвідці зазначили, що уважно стежитимуть, чи з'явиться Чу-е на ключовому партійному з'їзді наприкінці цього місяця. Якщо вона приїде на з'їзд або отримає там офіційний титул, то фактів про її наступництво стане ще більше. 

Раніше Кім Чен Ин ретельно приховував свою доньку та доволі рідко показував її на загал під час національних святкувань та важливих політичних заходів.

Нагадаємо, на початку року, в січні, Кім Чен Ин похвалив солдатів за те, що вони воювали проти України.

А торік у жовтні він закріпив наміри співпрацювати з Росією далі

КНДР Кім Чен Ин політики донька
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації