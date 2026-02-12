Кім Чен Ин може готувати доньку на свою посаду

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (праворуч) разом зі своєю дочкою Чу Е (в центрі) та дружиною Лі Соль Чжу відвідують захід. Фото: Yonhap News

Південнокорейська розвідка NIS заявила, що в Північній Кореї, схоже, перейшли до активної підготовки доньки Кім Чен Ина Чу-е в до ролі наступниці. Чу-е дедалі частіше з'являється на подіях, які мають важливе значення для режиму, зокрема на річниці заснування Корейської народної армії та під час візиту до Кимсусанського палацу Сонця.

Кім Чен Ин почав активно брати із собою доньку на публічні заходи

Розвідка побачила ознаки того, що донька Кім Чен Ина навіть уже висловлювала свою думку щодо окремих напрямів державної політики.

"Оскільки Кім Чу Е продемонструвала свою присутність на різних заходах, включаючи річницю заснування Корейської народної армії та візит до Кимсусанського палацу Сонця, а також були виявлені ознаки того, що вона висловлювала свою думку щодо певної державної політики, NIS вважає, що вона тепер вступила в стадію призначення наступницею", — переали у розвідці.

Також у розвідці зазначили, що уважно стежитимуть, чи з'явиться Чу-е на ключовому партійному з'їзді наприкінці цього місяця. Якщо вона приїде на з'їзд або отримає там офіційний титул, то фактів про її наступництво стане ще більше.

Раніше Кім Чен Ин ретельно приховував свою доньку та доволі рідко показував її на загал під час національних святкувань та важливих політичних заходів.

Нагадаємо, на початку року, в січні, Кім Чен Ин похвалив солдатів за те, що вони воювали проти України.

А торік у жовтні він закріпив наміри співпрацювати з Росією далі.