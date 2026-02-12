Видео
Главная Новости дня Ким Чен Ын уже нашел наследника на "престол" — кого готовит

Ким Чен Ын уже нашел наследника на "престол" — кого готовит

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:48
Ким Чен Ын может готовить дочь на свою должность
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (справа) вместе со своей дочерью Чу Е (в центре) и женой Ли Соль Чжу посещают мероприятие. Фото: Yonhap News

Южнокорейская разведка NIS заявила, что в Северной Корее, похоже, перешли к активной подготовке дочери Ким Чен Ына Чу-е к роли преемницы. Чу-е все чаще появляется на событиях, которые имеют важное значение для режима, в частности на годовщине основания Корейской народной армии и во время визита в Кымсусанский дворец Солнца.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на Yonhap News.

Читайте также:

Ким Чен Ын начал активно брать с собой дочь на публичные мероприятия

Разведка увидела признаки того, что дочь Ким Чен Ына даже уже высказывала свое мнение относительно отдельных направлений государственной политики.

"Поскольку Ким Чу Е продемонстрировала свое присутствие на различных мероприятиях, включая годовщину основания Корейской народной армии и визит в Кимсусанский дворец Солнца, а также были обнаружены признаки того, что она выражала свое мнение относительно определенной государственной политики, NIS считает, что она теперь вступила в стадию назначения преемницей", — переали в разведке.

Также в разведке отметили, что внимательно будут следить, появится ли Чу-е на ключевом партийном съезде в конце этого месяца. Если она приедет на съезд или получит там официальный титул, то фактов о ее преемственности станет еще больше.

Ранее Ким Чен Ын тщательно скрывал свою дочь и довольно редко показывал ее в целом во время национальных празднований и важных политических мероприятий.

Напомним, в начале года, в январе, Ким Чен Ын похвалил солдат за то, что они воевали против Украины.

А в октябре прошлого года он закрепил намерения сотрудничать с Россией дальше.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
