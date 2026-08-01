Україна розраховує на британські ракети Meteor для Gripen — Хмара про переговори з Британією

Зліва направо: Михайло Драпатий, Річард Найтон та Євгеній Хмара. Фото: Міноборони

Виконувач обов'язків міністра оборони України Євгеній Хмара разом із Головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим провели зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Річардом Найтоном. Під час переговорів сторони обговорили подальше посилення оборонної співпраці між країнами.

Про це повідомило Міноборони, передає Новини.LIVE.

Про що домовлялися Україна та Велика Британія

За словами Хмари, Україна розраховує на отримання британських ракет Meteor для винищувачів Gripen, які мають посилити можливості української авіації у боротьбі з російськими літаками — носіями керованих авіабомб.

"Розраховуємо на британські ракети Meteor для Gripen проти носіїв КАБів", — наголосив Хмара.

Євгеній Хмара і британське військове керівництво. Фото: Міноборони

Крім цього, на зустрічі обговорили можливу участь Великої Британії в антибалістичних проєктах, а також постачання ракет для українських систем протиповітряної оборони. Окрему увагу сторони приділили засобам боротьби з російськими ударними безпілотниками типу "шахед". За словами виконувача обов'язків міністра оборони, їхнє постачання пропонують профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Велика Британія продовжують активну співпрацю у сфері оборони. Зокрема, сторони обговорюють посилення української ППО, постачання сучасного озброєння, розвиток безпілотних систем та реалізацію спільних оборонних проєктів.

Як повідомляли Новини.LIVE, 27 липня Володимир Зеленський прибув до Великої Британії з офіційним робочим візитом. Під час поїздки глава держави провів переговори з британським керівництвом щодо безпекової співпраці, підтримки України та посилення оборонних можливостей.