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Главная Новости дня Хмара: Украина рассчитывает получить британские ракеты Meteor для Gripen

Хмара: Украина рассчитывает получить британские ракеты Meteor для Gripen

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 17:16
Украина рассчитывает на британские ракеты Meteor для Gripen — Хмара о переговорах с Великобританией
Слева направо: Михаил Драпатый, Ричард Найтон и Евгений Хмара. Фото: Минобороны

Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара совместно с Главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым провели встречу с начальником Штаба обороны Великобритании адмиралом Ричардом Найтоном. В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее укрепление сотрудничества в области обороны между странами.

Об этом сообщило Минобороны, передает Новини.LIVE.

О чем договорились Украина и Великобритания

По словам Хмары, Украина рассчитывает на получение британских ракет Meteor для истребителей Gripen, которые должны усилить возможности украинской авиации в борьбе с российскими самолетами — носителями управляемых авиабомб.

"Рассчитываем на британские ракеты Meteor для Gripen против носителей КАБ", — подчеркнул Хмара.

Хмара: Украина рассчитывает получить британские ракеты Meteor для Gripen - фото 1
Евгений Хмара и британское военное руководство. Фото: Минобороны

Кроме того, на встрече обсудили возможное участие Великобритании в антибаллистических проектах, а также поставки ракет для украинских систем противовоздушной обороны. Особое внимание стороны уделили средствам борьбы с российскими ударными беспилотниками типа "шахед". По словам исполняющего обязанности министра обороны, их поставку предлагают профинансировать за счет доходов от замороженных российских активов.

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Также Украина и Великобритания продолжают сотрудничество в сфере развития беспилотных систем. Стороны работают над решениями, которые должны усилить давление на Россию и увеличить потери оккупационных войск.

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Великобритания продолжают активное сотрудничество в сфере обороны. В частности, стороны обсуждают укрепление украинской ПВО, поставки современного вооружения, развитие беспилотных систем и реализацию совместных оборонных проектов.

Как сообщали Новини.LIVE, 27 июля Владимир Зеленский прибыл в Великобританию с официальным рабочим визитом. В ходе поездки глава государства провел переговоры с британским руководством по вопросам сотрудничества в сфере безопасности, поддержки Украины и укрепления оборонных возможностей.

Великобритания Михаил Драпатый Евгений Хмара
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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