Хакери атакували застосунок Укрпошти: стався збій

Одне з відділень Укрпошти. Фото: Укрпошта

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

У роботі застосунку "Укрпошта" зафіксовано тимчасові перебої через нічну кібератаку. Користувачі можуть стикатися з проблемами під час використання сервісу. Фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи системи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Укрпошти у четвер, 25 червня.

Хакери атакували ІТ-системи застосунок Укрпошти

Проблеми в роботі цифрового сервісу Укрпошти виникли після нічної ворожої атаки на ІТ-інфраструктуру компанії. Унаслідок інциденту застосунок тимчасово працює зі збоями, однак повноцінний доступ до сервісів поступово відновлюють.

У компанії запевняють, що команда вже займається ліквідацією наслідків атаки та намагається якнайшвидше повернути застосунок до нормального режиму роботи.

Перед коментарем про стан відновлення в Укрпошті підкреслили оперативність реагування на інцидент: "Наші фахівці вже займаються відновленням".

У компанії додають, що користувачів обов’язково повідомлять про повне відновлення роботи застосунку, щойно всі технічні проблеми буде усунуто. Також там перепросили за тимчасові незручності та подякували за розуміння.

Наразі тривають роботи з відновлення стабільного функціонування сервісу.

Скриншот повідомлення Укрпошти/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно поліція у межах міжнародної спецоперації викрила адміністратора VPN-сервісу, який використовували для маскування хакерських атак по всьому світу. Сервіс First VPN забезпечував анонімність кіберзлочинців і приховував їхні цифрові сліди. До операції були залучені правоохоронці семи країн, а частину серверної інфраструктури вже демонтовано.

Новини.LIVE також писали, що у травні 2026 року на системи Нової пошти здійснили масштабну DDoS-атаку, через що були перебої в роботі сервісів. У компанії запевняли, що ситуація контрольована, а фахівці вже задіяли резервні механізми.