Перемовини США з Росією та Україною — Келлог повідомив деталі

Келлог повідомив подробиці переговорів США з Україною та РФ
Спецпосланник американського лідера Кіт Келлог пояснив, як будуть проходити "непрямі перемовини" Сполучених Штатів Америки з представниками Росії та України. Вони відбудуться у Саудівській Аравії.
Про це Кіт Келлог сказав в інтерв'ю ABC News у пʼятницю, 21 березня.
Перемовини у Саудівській Аравії
Келлог зазначив, що делегація США проведе переговори з представниками Росії та України в Ер-Ріяді, перебуваючи в різних, але сусідніх кімнатах.
"Одна група буде в цій кімнаті, а інша група буде в іншій кімнаті, і вони будуть сидіти і розмовляти, ходити туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", — наголосив спецпосланник Трампа.
На перемовинах обговорять деталі тимчасового припинення вогню.
Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна представить список об’єктів для мораторію ударів під час зустрічі в Саудівській Аравії.
Також речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що перемовини у Саудівській Аравії будуть технічними, а не політичними.
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