Перемовини США з Росією та Україною — Келлог повідомив деталі

Спецпосланник Трампа Кіт Келлог. Фото: REUTERS/Yves Herman

Спецпосланник американського лідера Кіт Келлог пояснив, як будуть проходити "непрямі перемовини" Сполучених Штатів Америки з представниками Росії та України. Вони відбудуться у Саудівській Аравії.

Про це Кіт Келлог сказав в інтерв'ю ABC News у пʼятницю, 21 березня.

Читайте також:

Перемовини у Саудівській Аравії

Келлог зазначив, що делегація США проведе переговори з представниками Росії та України в Ер-Ріяді, перебуваючи в різних, але сусідніх кімнатах.

"Одна група буде в цій кімнаті, а інша група буде в іншій кімнаті, і вони будуть сидіти і розмовляти, ходити туди-сюди, щось на кшталт човникової дипломатії в готелі", — наголосив спецпосланник Трампа.

На перемовинах обговорять деталі тимчасового припинення вогню.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна представить список об’єктів для мораторію ударів під час зустрічі в Саудівській Аравії.

Також речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що перемовини у Саудівській Аравії будуть технічними, а не політичними.