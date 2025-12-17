Гончаренко закликав готуватися до заморозки війни й заявив, що Україна де-юре не визнає Донбас російським

Депутат Олексій Гончаренко. Фото: Кадр з інтерв'ю

Україна ніколи юридично не визнає окупацію Донбасу, але де-факто може погодитися на зупинку бойових дій там, де зараз стоять війська. Це жорстока реальність, яку влада має пояснити суспільству. Альтернатива — втрата нових міст і тисяч життів.

Таку заяву в ефірі "Вечір.LIVE" зробив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Реклама

Читайте також:

Юридично — наш, фактично — ні

Гончаренко чітко розмежував поняття: ніхто не збирається підписувати документи про відмову від Донецька чи Луганська. Юридично — це Україна, але дипломатія вимагає реалізму.

"В рамках дипломатії треба досягнути того, щоби заморожування відбулося по діючій лінії. Це реальна історія", — зазначив нардеп.

Якщо Київ відкидатиме переговори й просто тягнутиме час, наслідки будуть фатальними. Фронт не стоїть на місці.

"Якщо ми будемо тягнути час, ця діюча лінія просто буде посуватися на схід [мається на увазі рух росіян на захід — ред.], і ми будемо втрачати вже де-факто... Вже далі нема про що говорити, просто не буде цих територій", — попередив Гончаренко.

Кінець ілюзій

Нардеп також згадав про інформаційну політику останніх років. Людям довго розповідали про "каву на набережній Ялти" та "Кремль у вогні". Тепер вийти та сказати правду — складно.

Найважче — пояснити це матерям загиблих.

"Як зробити так, щоб було менше матерів, яким треба пояснювати, чому загинули їхні діти? Я думаю, це головне завдання", — підкреслив політик.

Він додав, що єдиний мирний договір, який влаштував би всіх українців — це капітуляція РФ. Але оскільки це зараз неможливо, доведеться обирати між поганим миром і війною без зрозумілої перспективи перемоги.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах.

Крім того, український лідер провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом та обговорив спільне оборонне виробництво та допомогу.