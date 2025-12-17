Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

"Кава в Ялті" скасовується — Гончаренко про переговори та Донбас

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 02:54
Гончаренко закликав готуватися до заморозки війни й заявив, що Україна де-юре не визнає Донбас російським
Депутат Олексій Гончаренко. Фото: Кадр з інтерв'ю

Україна ніколи юридично не визнає окупацію Донбасу, але де-факто може погодитися на зупинку бойових дій там, де зараз стоять війська. Це жорстока реальність, яку влада має пояснити суспільству. Альтернатива — втрата нових міст і тисяч життів.

Таку заяву в ефірі "Вечір.LIVE" зробив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Реклама
Читайте також:

Юридично — наш, фактично — ні

Гончаренко чітко розмежував поняття: ніхто не збирається підписувати документи про відмову від Донецька чи Луганська. Юридично — це Україна, але дипломатія вимагає реалізму.

"В рамках дипломатії треба досягнути того, щоби заморожування відбулося по діючій лінії. Це реальна історія", — зазначив нардеп.

Якщо Київ відкидатиме переговори й просто тягнутиме час, наслідки будуть фатальними. Фронт не стоїть на місці.

"Якщо ми будемо тягнути час, ця діюча лінія просто буде посуватися на схід [мається на увазі рух росіян на захід — ред.], і ми будемо втрачати вже де-факто... Вже далі нема про що говорити, просто не буде цих територій", — попередив Гончаренко.

Кінець ілюзій

Нардеп також згадав про інформаційну політику останніх років. Людям довго розповідали про "каву на набережній Ялти" та "Кремль у вогні". Тепер вийти та сказати правду — складно.

Найважче — пояснити це матерям загиблих.

"Як зробити так, щоб було менше матерів, яким треба пояснювати, чому загинули їхні діти? Я думаю, це головне завдання", — підкреслив політик.

Він додав, що єдиний мирний договір, який влаштував би всіх українців — це капітуляція РФ. Але оскільки це зараз неможливо, доведеться обирати між поганим миром і війною без зрозумілої перспективи перемоги.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зазначив, що Україна не буде ні де-юре, ні де-факто визнавати Донбас російським. Це, за словами українського лідера, одне із найскладніших питань у переговорах. 

Крім того, український лідер провів зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом та обговорив спільне оборонне виробництво та допомогу.

Олексій Гончаренко переговори війна в Україні фронт мирний план
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації