Главная Новости дня "Кофе в Ялте" отменяется — Гончаренко о переговорах и Донбассе

"Кофе в Ялте" отменяется — Гончаренко о переговорах и Донбассе

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 02:54
Гончаренко призвал готовиться к заморозке войны и заявил, что Украина де-юре не признает Донбасс российским
Депутат Алексей Гончаренко. Фото: Кадр из интервью

Украина никогда юридически не признает оккупацию Донбасса, но де-факто может согласиться на остановку боевых действий там, где сейчас стоят войска. Это жестокая реальность, которую власть должна объяснить обществу. Альтернатива — потеря новых городов и тысяч жизней.

Такое заявление в эфире "Вечір.LIVE" сделал народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Читайте также:

Юридически — наш, фактически — нет

Гончаренко четко разграничил понятия: никто не собирается подписывать документы об отказе от Донецка или Луганска. Юридически - это Украина, но дипломатия требует реализма.

"В рамках дипломатии надо достичь того, чтобы замораживание произошло по действующей линии. Это реальная история", — отметил нардеп.

Если Киев будет отвергать переговоры и просто тянуть время, последствия будут фатальными. Фронт не стоит на месте.

"Если мы будем тянуть время, эта действующая линия просто будет подвигаться на восток (имеется в виду движение россиян на запад — ред.), и мы будем терять уже де-факто... Уже дальше не о чем говорить, просто не будет этих территорий", — предупредил Гончаренко.

Конец иллюзий

Нардеп также вспомнил об информационной политике последних лет. Людям долго рассказывали о "кофе на набережной Ялты" и "Кремль в огне". Теперь выйти и сказать правду — сложно.

Самое трудное — объяснить это матерям погибших.

"Как сделать так, чтобы было меньше матерей, которым надо объяснять, почему погибли их дети? Я думаю, это главная задача", — подчеркнул политик.

Он добавил, что единственный мирный договор, который устроил бы всех украинцев — это капитуляция РФ. Но поскольку это сейчас невозможно, придется выбирать между плохим миром и войной без понятной перспективы победы.

Напомним, ранее Владимир Зеленский отметил, что Украина не будет ни де-юре, ни де-факто признавать Донбасс российским. Это, по словам украинского лидера, один из самых сложных вопросов в переговорах.

Кроме того, украинский лидер провел встречу с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и обсудил совместное оборонное производство и помощь.

Алексей Гончаренко переговоры война в Украине фронт мирный план
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
