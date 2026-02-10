Відео
Головна Новини дня Кадиров уперше прокоментував інформацію про можливе ДТП сина

Кадиров уперше прокоментував інформацію про можливе ДТП сина

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 09:58
Кадиров прокоментував чутки про ДТП із сином
Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров публічно відреагував на поширення інформації про нібито дорожньо-транспортну пригоду за участі його сина Адама Кадирова, який обіймає посаду секретаря ради безпеки регіону. Він заявив, що ці повідомлення не мають нічого спільного з реальністю і є фейком.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на росЗМІ, де з'явилась така інформація.

Читайте також:

Рамзан Кадиров відреагував на чутки, що його син нібито був в ДТП

Під час зустрічі з прокурором Чечні Арсаном Адаєвим Кадиров заявив, що в умовах розвитку сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, можна створити будь-яку неправдиву історію та видати її за правду. Він наголосив, що в країні щороку фіксуються десятки тисяч серйозних аварій із великою кількістю загиблих, однак подібні події не привертають такої уваги, як непідтверджені чутки про членів його родини.

"У країні сталося 128 тисяч аварій, 13 009 людей загинули, але нікому до цього немає справи, ніхто нічого не каже. А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах", — заявив Кадиров.

Глава Чечні також заявив про намір посилити в республіці заходи з протидії кіберзлочинам. Окремий акцент, за його словами, буде зроблено на боротьбі з фейками, які стосуються Чечні. 

Нагадаємо, що перші повідомлення про нібито ДТП в Грозному, у якому міг постраждати Адам Кадиров, з'явилися ще в січні. Їх поширили опозиційні медіа Чечні та одне з регіональних медіа. Посилаючись на власні джерела, ці видання стверджували, що автомобіль, яким керував 18-річний син глави Чечні, рухався на великій швидкості, втратив керування і зіткнувся з огорожею.

Також повідомлялося, що машини кортежу, які їхали слідом, нібито зіткнулися між собою, а кількість можливих постраждалих не розголошувалася. Окремо зазначалося, що Адама Кадирова могли доставити до Москви для подальшого лікування.

Окрім того, раніше з'являлася інформація, що сам Разман Кадиров нібито перебуває у критичному стані і йому підшукують заміну.

ДТП росіяни Рамзан Кадиров чутки Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
