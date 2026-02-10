Кадыров прокомментировал слухи о ДТП с сыном

Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров публично отреагировал на распространение информации о якобы дорожно-транспортном происшествии с участием его сына Адама Кадырова, который занимает должность секретаря совета безопасности региона. Он заявил, что эти сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются фейком.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на росСМИ, где появилась такая информация.

Реклама

Читайте также:

Рамзан Кадыров отреагировал на слухи, что его сын якобы был в ДТП

Во время встречи с прокурором Чечни Арсаном Адаевым Кадыров заявил, что в условиях развития современных технологий, в частности искусственного интеллекта, можно создать любую ложную историю и выдать ее за правду. Он отметил, что в стране ежегодно фиксируются десятки тысяч серьезных аварий с большим количеством погибших, однако подобные события не привлекают такого внимания, как неподтвержденные слухи о членах его семьи.

"В стране произошло 128 тысяч аварий, 13 009 человек погибли, но никому до этого нет дела, никто ничего не говорит. А взявшийся откуда-то вброс об аварии сына Кадырова стал номером один в мировых новостях", — заявил Кадыров.

Глава Чечни также заявил о намерении усилить в республике меры по противодействию киберпреступлениям. Отдельный акцент, по его словам, будет сделан на борьбе с фейками, которые касаются Чечни.

Напомним, что первые сообщения о якобы ДТП в Грозном, в котором мог пострадать Адам Кадыров, появились еще в январе. Их распространили оппозиционные медиа Чечни и одно из региональных медиа. Ссылаясь на собственные источники, эти издания утверждали, что автомобиль, которым управлял 18-летний сын главы Чечни, двигался на большой скорости, потерял управление и столкнулся с ограждением.

Также сообщалось, что машины кортежа, которые ехали следом, якобы столкнулись между собой, а количество возможных пострадавших не разглашалось. Отдельно отмечалось, что Адама Кадырова могли доставить в Москву для дальнейшего лечения.

Кроме того, ранее появлялась информация, что сам Разман Кадыров якобы находится в критическом состоянии и ему подыскивают замену.