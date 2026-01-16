У Грозному у ДТП травмувався Адам Кадиров

Адам Кадиров. Фото: росЗМІ

У п'ятницю, 16 січня, у Грозному потрапив у ДТП 18-річний син глави Чечні Адам Кадиров. Юнак, який їхав першим у кортежі, перевищив швидкість і не впорався з керуванням.

Про це повідомляє низька опозиційних чеченських ЗМІ, зокрема "Кавказ. Реалії".

Реклама

Читайте також:

Що відомо про аварію

Автомобіль з'їхав із дороги та врізався в огорожу. За інформацією руху NIYSO, унаслідок зіткнення машини з кортежу почали влітати одна в одну — постраждалих чимало, але метушню підняли саме через Адама. Син глави Чечні після аварії був у непритомному стані, але наразі нібито вже прийшов до тями. Спочатку юнак перебував під наглядом лікарів в аеропорту Грозного. Наразі ж його літаком переправляють до Москви.

Є інформація, що ГУ МВС ЧР РФ кваліфікувало цю ДТП як замах на вбивство. На місці автокатастрофи утворилися сильні затори.

Нагадаємо, 11 січня перекривали дорогу Львів — Краковець. Там сталася ДТП, унаслідок якої постраждали люди.

Також ми повідомляли, що на Львівщині притягнуть до відповідальності водія, який наїхав на собаку. Порушник може потрапити до в'язниці на строк до трьох років.