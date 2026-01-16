В Грозном в ДТП травмировался Адам Кадыров

Адам Кадыров. Фото: росСМИ

В пятницу, 16 января, в Грозном попал в ДТП 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Юноша, который ехал первым в кортеже, превысил скорость и не справился с управлением.

Об этом сообщает ряд оппозиционных чеченских СМИ, в частности "Кавказ. Реалии".

Что известно об аварии

Автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение. По информации движения NIYSO, в результате столкновения машины из кортежа начали влетать друг в друга — пострадавших немало, но суматоху подняли именно из-за Адама. Сын главы Чечни после аварии был в бессознательном состоянии, но сейчас якобы уже пришел в себя. Сначала юноша находился под наблюдением врачей в аэропорту Грозного. Сейчас же его самолетом переправляют в Москву.

Есть информация, что ГУ МВД ЧР РФ квалифицировало это ДТП как покушение на убийство. На месте автокатастрофы образовались сильные пробки.

