Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ДТП в Грозном — травмировался сын Кадырова

ДТП в Грозном — травмировался сын Кадырова

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 23:54
В Грозном в ДТП травмировался Адам Кадыров
Адам Кадыров. Фото: росСМИ

В пятницу, 16 января, в Грозном попал в ДТП 18-летний сын главы Чечни Адам Кадыров. Юноша, который ехал первым в кортеже, превысил скорость и не справился с управлением.

Об этом сообщает ряд оппозиционных чеченских СМИ, в частности "Кавказ. Реалии".

Реклама
Читайте также:

Что известно об аварии

Автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение. По информации движения NIYSO, в результате столкновения машины из кортежа начали влетать друг в друга — пострадавших немало, но суматоху подняли именно из-за Адама. Сын главы Чечни после аварии был в бессознательном состоянии, но сейчас якобы уже пришел в себя. Сначала юноша находился под наблюдением врачей в аэропорту Грозного. Сейчас же его самолетом переправляют в Москву.

Есть информация, что ГУ МВД ЧР РФ квалифицировало это ДТП как покушение на убийство. На месте автокатастрофы образовались сильные пробки.

Напомним, 11 января перекрывали дорогу Львов — Краковец. Там произошло ДТП, в результате которого пострадали люди.

Также мы сообщали, что на Львовщине привлекут к ответственности водителя, который наехал на собаку. Нарушитель может попасть в тюрьму на срок до трех лет.

ДТП авария Рамзан Кадыров Чеченская республика пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации