У Рамзана Кадирова відмовили нирки — ЗМІ з посиланням на ГУР

термінова новина

У проросійського очільника Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Наразі поплічник Кремля перебуває в передсмертному стані. Росія своєю чергою терміново шукає кандидата на заміну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в ГУР МОУ.

"За даними джерел в ГУР МО України, нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні — до нього зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн", — зазначає видання.

Серед ймовірних кандидатів на посаду Кадирова Укрінформ зазначає Маґомєда Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана — Ахмата.

