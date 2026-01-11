Відео
Головна Новини дня Кадиров при смерті, терміново шукають кандидатуру на заміну — ЗМІ

Кадиров при смерті, терміново шукають кандидатуру на заміну — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 13:09
У Рамзана Кадирова відмовили нирки — ЗМІ з посиланням на ГУР
термінова новина

У проросійського очільника Чечні Рамзана Кадирова відмовили нирки. Наразі поплічник Кремля перебуває в передсмертному стані. Росія своєю чергою терміново шукає кандидата на заміну.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела в ГУР МОУ.

Читайте також:

"За даними джерел в ГУР МО України, нині Кадиров перебуває у власній лікарні в Чечні — до нього зʼїхались члени сімейного клану (тейпу), зокрема й з інших країн", — зазначає видання. 

Серед ймовірних кандидатів на посаду Кадирова Укрінформ зазначає Маґомєда Даудова, Апті Алаудінова та старшого сина Рамзана — Ахмата.

Новина доповнюється... 

Рамзан Кадиров
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
