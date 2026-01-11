У Рамзана Кадырова отказали почки - СМИ со ссылкой на ГУР

Кадыров при смерти, срочно ищут кандидатуру на замену — СМИ
Дата публикации 11 января 2026 13:09
У пророссийского главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Сейчас приспешник Кремля находится в предсмертном состоянии. Россия в свою очередь срочно ищет кандидата на замену.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГУР МОУ.
"По данным источников в ГУР МО Украины, сейчас Кадыров находится в собственной больнице в Чечне - к нему съехались члены семейного клана (тейпа), в том числе и из других стран",- отмечает издание.
Среди вероятных кандидатов на должность Кадырова Укринформ отмечает Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Рамзана - Ахмата.
Новость дополняется...
