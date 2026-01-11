У Рамзана Кадырова отказали почки - СМИ со ссылкой на ГУР

срочная новость

У пророссийского главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Сейчас приспешник Кремля находится в предсмертном состоянии. Россия в свою очередь срочно ищет кандидата на замену.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источники в ГУР МОУ.

"По данным источников в ГУР МО Украины, сейчас Кадыров находится в собственной больнице в Чечне - к нему съехались члены семейного клана (тейпа), в том числе и из других стран",- отмечает издание.

Среди вероятных кандидатов на должность Кадырова Укринформ отмечает Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Рамзана - Ахмата.

Новость дополняется...