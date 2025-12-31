Кадырова экстренно госпитализировали - что известно

Рамзан Кадыров. Фото: росЗСМИ

Главу Чечни Рамзана Кадырова доставили на реанимобиле в клиническую больницу. Инцидент произошел в ночь на 25 декабря, когда он прибыл в Москву.

Об этом сообщают росСМИ.

Что известно о состоянии Кадырова

25 декабря в Москве под председательством российского диктатора Владимира Путина прошло традиционное предновогоднее заседание Госсовета РФ. На нем присутствовали губернаторы и представители всех регионов России, кроме Кадырова.

Глава Чечни планировал принять участие в заседании и прилетел в Москву 24 декабря. Но состояние его здоровья резко ухудшилось — его доставили на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ. В Москве Кадырова еле откачали, после чего он вернулся в Чечню и с тех пор - на публике не появлялся.

Оппозиционные росСМИ сообщали, что у Кадырова некроз почек. Он сам также часто проявлял признаки плохого самочувствия. Сам глава Чечни объяснял это "нервными расстройствами из-за переживаний за чеченских бойцов на войне в Украине". Кадыров в этом году крайне редко появлялся в публичном пространстве. Он практически перестал управлять регионом в привычном формате.

Напомним, что по приглашению Кадырова бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс побывал в Чечне. Он принял участие в мероприятиях празднования дня рождения одного из сыновей Кадырова.

Ранее мы также информировали, что СБУ объявила подозрение Кадырову. Он участвует в жестоком обращении с украинскими военнопленными.