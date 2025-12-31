Відео
Головна Новини дня Кадирова екстрено шпиталізували перед засіданням Держради РФ

Кадирова екстрено шпиталізували перед засіданням Держради РФ

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 22:07
Кадирова екстрено шпиталізували — що відомо
Рамзан Кадиров. Фото: росЗСМІ

Главу Чечні Рамзана Кадирова доправили реанімобілем до клінічної лікарні. Інцидент стався в ніч проти 25 грудня, коли він прибув до Москви. 

Про це повідомляють росЗМІ.

Читайте також:

Що відомо про стан Кадирова 

25 грудня у Москві під головуванням російського диктатора Володимира Путіна пройшло традиційне передноворічне засідання Держради РФ. На ньому були присутні губернатори та представники всіх регіонів Росії, окрім Кадирова. 

Голова Чечні планував взяти участь у засіданні та прилетів до Москви 24 грудня. Але стан його здоров'я різко погіршився — його доставили на реанімобілі до Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ. У Москві Кадирова ледве відкачали, після чого він повернувся до Чечні і з того часу — на публіці не з’являвся. 

Опозиційні росЗМІ повідомляли, що у Кадирова некроз нирок. Він сам також часто виказував ознаки поганого самопочуття. Сам глава Чечні пояснював це "нервовими розладами через переживання за чеченських бійців на війні в Україні". Кадиров цього року вкрай рідко з'являвся у публічному просторі. Він практично перестав керувати регіоном у звичному форматі. 

Нагадаємо, що на запрошення Кадирова колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Джон Джонс побував у Чечні. Він взяв участь у заходах святкування дня народження одного із синів Кадирова.

Раніше ми також інформували, що СБУ оголосила підозру Кадирову. Він бере участь у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

володимир путін Москва Рамзан Кадиров Чеченська республіка Росія
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
